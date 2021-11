Der Tag

Der Tag vom 10.11.2021

Konfrontation an der polnisch-belarussischen Grenze: Geflüchtete wollen in die EU – Polens Polizei verhindert das | Vierte Corona-Welle in Deutschland | Stand der Koalitionsverhandlungen bleibt geheim | VW startet Pilotprojekt mit E-Autos auf griechischer Insel