Der Tag

Der Tag vom 09.01.2023

Sturm aufs Parlament: Anhänger des brasilianischen Ex-Präsidenten Bolsonaro stürmen das Regierungsviertel in Brasilia| Stadt im Visier: Bachmut im Osten der Ukraine stemmt sich gegen eine Welle von russischen Angriffen | Land in Not: Eine Geberkonferenz für Pakistan sammelt Milliarden für die Opfer der Flutkatastrophe ein