Der Tag

Der Tag vom 08.06.2022

Todesfahrt: In Berlin rast ein Autofahrer in eine Menschenmenge und tötet eine Frau | Russlandpolitik: Ex-Kanzlerin Merkel sieht keine Fehler in ihrem Umgang mit Putin | Getreideblockade: Keine Lösung nach Vermittlungsgesprächen in der Türkei