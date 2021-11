Der Tag

Der Tag vom 02.11.2021

Pakt für den Wald: 100 Staaten wollen die "Grüne Lunge" retten | Debatte über Missbrauch: Frankreichs Bischöfe beraten in Lourdes | Neuanfang gesucht: CDU-Mitglieder sollen Parteichef wählen | Test für Biden: Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey