Der Tag

Der Tag vom 01.11.2021

Weltklimagipfel beginnt in Glasgow: Große Skepsis und große Worte | Corona-Hoch in Deutschland: Diskussion um Auffrischungsimpfungen | Mars-Simulation in Israel: Heimkehr der Astronauten | Rückblick auf die Bundesliga: Augsburg und Gladbach im Siegesrausch