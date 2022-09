Der Tag

IAEA-Inspektoren besuchen ukrainisches AKW Saporischschja | UN-Bericht prangert massive Menschenrechtsverstöße in chinesischer Region Xinjiang an | Niederlande suchen Lösung für Krise in der Asylpolitik | Ende für Tankrabatt und 9-Euro-Ticket in Deutschland