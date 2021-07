Der Tag in Bildern: Corona, Belarus und Küsse

Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich rasant in Indonesien aus. Das sorgt für volle Krankenhäuser und knappen Sauerstoff für COVID-Patienten. Die Regierung hat nun andere Länder in der Region um zusätzlichen Sauerstoff gebeten.

Erneute Lockdowns in Teilen Australiens

In mehreren australischen Metropolen steigen die Corona-Infektionszahlen seit Tagen - auch wenn sie immer noch deutlich unter denen in anderen Ländern liegen.In Sydney (Bild) gelten ebenso wie in Brisbane derzeit wieder strikte Lockdown-Maßnahmen - erst einmal für zwei Wochen.

Belarus: 14 Jahre Haft für Viktor Babariko

Der belarussische Oppositionelle ist in Minsk zu 14 Jahren Haft verurteilt worden - wegen angeblicher Annahme von Bestechungsgeldern und Geldwäsche. Babariko hatte bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr kandidiert und galt als wichtigster Herausforderer des autoritär regierenden Amtsinhabers Alexander Lukaschenko.

Menschenrechtler beklagen Lage in Myanmar

Seit dem Putsch am 1. Februar und dem Sturz der Regierung von De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi gibt es regelmäßig Proteste gegen das Militär - so wie am Samstag in Yangon (Bild). Dabei kommt es immer wieder auch zu Gewalt - 25 Menschen starben vergangenes Wochenende bei Zusammenstößen mit Soldaten. UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet stellt nun ihren Bericht über die Menschenrechte in Myanmar vor.

Sicherheitslage in Afghanistan verschlechtert sich

Die Taliban sind nach dem Abzug der US-Truppen in Afghanistan auf dem Vormarsch und haben zahlreiche Bezirke im Norden unter ihre Kontrolle gebracht. Mehr als 1000 afghanische Soldaten sind vor den Islamisten ins Nachbarland Tadschikistan geflohen.

Internationaler Tag des Kusses

Ob Mann oder Frau, zwischen Liebenden, zur Begrüßung, auf die Wange oder auf den Mund: Es gibt verschiedenste Arten, Küsse zu verteilen. Der Internationale Tag des Kusses am 6. Juli feiert die zärtliche Geste.