Der Senegal kämpft sich ins Finale

Im spärlich besetzten Stadion in Kairo setzte sich der Senegal knapp mit 1:0 (0:0) n.V. gegen Tunesien im Halbfinale des Afrika Cups 2019 durch. Besonders bitter für die Nordafrikaner: Durch ein unglückliches Eigentor von Dylan Bronn mussten sie als Verlierer vom Platz gehen.

Beide Teams konzentrierten sich erst einmal darauf, dem Gegner möglichst keine Torchancen zu gewähren. Rund 20 Minuten lang dominierten die Abwehrreihen beider Teams das Geschehen, vor den Toren passierte nichts. Youssef Msakni war es, der nach 21 Minuten die erste Möglichkeit hatte. Der Tunesier kam aus sechs Metern nach einem Eckball frei zum Kopfball, vergab aber deutlich.

Danach kam mehr Schwung in die Partie. Nur vier Minuten später hatte Senegals Verteidiger Youssouf Sabaly Pech, als sein sehenswerter Schlenzer aus 16 Metern nur das Lattendreick des tunesischen Tores traf. Der Senegal bestimmte in der Folge das Geschehen, aber weder M'Baye Niang (36.) mit einem missratenen Drehschuss noch Sadio Mané (37.) nach einem Dribbling konnten ihre guten Möglichkeiten nutzen.

Vergebene Elfmeter

Nach dem Wechsel kamen die Tunesier wacher aus der Kabine. Taha Khenissi (47.) tauchte plötzlich völlig frei vor dem Tor der Senegalesen auf, sein Lupfer war aber zu ungenau. Nur eine Minute später hatte Ferjani Sassi eine gute Schussmöglichkeit, aber Torhüter Alfred Gomis konnte parieren.

Die Partie wurde dann intensiver, die Zweikämpfe härter. Die Aktionen auf beiden Seiten aber auch ungenauer. Bis zur 75. Minute passierte wieder wenig, bis Kalidou Koulibaly sich im eigenen Strafraum in einem Schuss warf und den Ball aus kurzer Distanz an den Arm bekam. Schiedsrichter Bamlak Tessema Weyesa entschied auf Strafstoß. Der Tunesier Sassi trat an und vergab geradezu kläglich. Torhüter Gomis konnte mühelos parieren.

Torhüter Hassen patzt

Nur drei Minuten später gab es Elfmeter für Senegal nach einem Foulspiel von Dylan Bronn. Aber Henri Saivet scheiterte ebenfalls, Torhüter Hassen konnte parieren. Bis zur Verlängerung hatten beide Teams dann keine Chancen mehr.

Die Verlängerung gingen beide Teams äußerst vorsichtig an. Keines wollte einen Fehler machen. Und dann patzten die Tunesier. Torhüter Hassen faustete einen Flanke von der rechten Seite an den Kopf von Mitspieler Bronn, von wo aus der Ball zum 1:0 für den Senegal (100.) über die Torlinie kullerte.

In der Folge brachten die Senegalesen die Partie geschickt über die Zeit. Kurios: Schiedsrichter Bamlak Tessema Weyesa nahm in der zweiten Hälfte der Verlängerung einen Handelfmeter für Tunesien nach zweimaliger Studie des Videobeweises wieder zurück.