Der neue Aufbruch ins All

Ein Trip von nur rund 10 Minuten, aber der Startschuss für die kommerzielle Raumfahrt. Der Flug von Bezos und der des Milliardärs Richard Branson nur ein paar Tage früher läutete eine neue Ära der Raumfahrt ein. Wahrscheinlich war dies nur der Anfang eines neu entbrannten Wettlaufs ums All.



Experten vermuten, dass sich hier ein lukrativer Markt für den Weltraumtourismus öffnet, sie sind aber auch überzeugt, dass der nächste Schritt unvermeidbar sein wird: Das Leben von Teilen der Menschheit jenseits der Erde. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem der erste Mensch im All geboren und vielleicht sogar der Mars erreicht wird.

Der Film zeigt die Veränderungen in der Weltraumtechnik und beschreibt den Hype um kommerzielle Weltraumflüge, in dem auch Tesla-Gründer Elon Musk mit seinem Luft- und Raumfahrtunternehmen SpaceX kräftig mitmischt. Die Folgen dieser Entwicklung sind noch unabsehbar. Musk jedenfalls will die Menschheit "multiplanetar” machen. Der Mars soll kolonisiert und das Leben auf anderen Planeten möglich werden.

Andere, wie etwa Branson und Bezos, sind, das behaupten sie zumindest, "eher daran interessiert, wie wir den Weltraum nutzen können, um der Erde zu helfen". Ob es allerdings wirklich ein Fortschritt ist, wenn Milliardäre ins All fliegen oder ob sich hier nur ein lukrativer Markt auftut, diese Fragen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden.



Sendezeiten:

DW Deutsch

FR 23.09.2022 – 23:00 UTC

SA 24.09.2022 – 13:30 UTC

SA 24.09.2022 – 18:00 UTC

SO 25.09.2022 – 04:00 UTC

SO 25.09.2022 – 10:03 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8

DW Deutsch+

FR 23.09.2022 – 23:00 UTC

SA 24.09.2022 – 13:30 UTC

SA 24.09.2022 – 18:00 UTC

SO 25.09.2022 – 04:00 UTC

SO 25.09.2022 – 10:03 UTC



Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3