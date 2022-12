Der Mauna Loa auf Hawaii speit Lava und Asche

Hoffen auf das beste Bild

Viele Schaulustige beobachten den Vulkan Mauna Loa bei seinem Ausbruch in der Nähe von Hilo auf Hawaii. Die Behörden sehen die angrenzenden Ortschaften bisher nicht in Gefahr. Experten hatten in jüngster Zeit einen Ausbruch erwartet, da wiederholt Erdbeben am Berg registriert worden waren.