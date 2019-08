Der "Koloss von Prora": Von der Nazi-Ruine zum Ferienort

Der Seewind schneidet durch unsere Jacken. Die Wolken sind düster, so wie die Kette der Ruinen, an denen wir entlang stapfen. Klotz um Klotz säumen sie die Küste, kilometerlang. Es ist wie in einem seltsamen Traum, in dem man läuft und läuft und nicht vorankommt.

So erlebte ich im Januar 2005 den "Koloss von Prora" auf der Ostseeinsel Rügen, errichtet in den 1930-er Jahren im Auftrag Adolf Hitlers nach Plänen eines Nazi-Architekten, der tatsächlich Clemens Klotz hieß. Das wahnsinnige Ziel: 20.000 Menschen gleichzeitig sollten in der fast fünf Kilometer langen Anlage Urlaub machen, organisiert von der nationalsozialistischen Organisation "Kraft durch Freude" (KdF). Ihre Aufgabe: die Freizeit der deutschen Bevölkerung zu kontrollieren und gleichzuschalten. Alle 10.000 Zimmer sollten Meerblick haben, daher die gigantische Länge des Baus.

Denkmal des Größenwahns

Prora steht für den Größenwahn der Nazi-Regierung – und ihre Unfähigkeit. Als sie 1939 den Zweiten Weltkrieg anzettelte, wurden die Bauarbeiten eingestellt, die Anlage nie vollendet. Kein einziger KdF-Tourist urlaubte jemals im "Seebad der Zwanzigtausend". Stattdessen wurden die Bettenhäuser, die im Rohbau fertig waren, militärisch genutzt, etwa als Kasernen, erst im Hitler-Reich, dann in der DDR. Nach Mauerfall und Wiedervereinigung wurde der Komplex unter Denkmalschutz gestellt. Museen und Künstlerateliers zogen ein, doch in weiten Teilen verfiel der Monster-Bau, der als weltweit längster seiner Art gilt.

Gigantisch: „Der Koloss von Prora“, von der Seeseite gesehen

Ferienidylle am Sonnenstrand

Zeitsprung, Sommer 2019. Die Sonne tupft Glitzerfunken auf die Ostsee. Mein Haar ist nass vom Schwimmen. Ich sehe den Kindern zu, die an Proras feinsandigem Goldstrand spielen, einem der schönsten der Ostsee. Ein kleiner Junge will alle Quallen retten, indem er sie zurück ins seichte Meer trägt. Pärchen entspannen im Strandkorb, Familien lassen Drachen steigen.

Auf neuen Türmen wachen Rettungsschwimmer über die Badenden. Prora ist seit 2018 offiziell als Erholungsort anerkannt. Die Promenade des benachbarten mondänen Seebads Binz wurde bis hierher verlängert, die touristische Bäderbahn hält nun auch an dem alten KdF-Bad – ein Urlaubsort im Werden.

Mit Meerblick: Ferienapartment im Hotel "Prora Solitaire"

Meine Ferienwohnung liegt wenige Schritte vom Strand entfernt, gleich hinter der Düne mit ihren duftenden Kiefern – und zwar tatsächlich direkt im "Koloss von Prora", in Block II. Er ist kaum wieder zu erkennen mit seiner jetzt weißen Fassade und den Glasbalkonen, auf denen bunte Badesachen in der Sonne trocknen. Dieser Abschnitt beherbergt nun das Design-Apartmenthotel "Prora Solitaire". Statt den vorgesehenen 12,5 Quadratmeter kleinen "Kraft durch Freude"-Doppelzimmern mit

Gemeinschaftsduschen residieren Gäste heute in luxuriösen Ferienwohnungen, 28 bis 120 Quadratmeter groß, mit Bad und voll ausgestatteter Küche.

Der neue Spa-Bereich lockt mit Sauna und Hallenbad. Kinder plantschen in den beiden Außenpools. Die Lobby ist ein Neubau aus Glas, die Wand hinter der Rezeption mit Pflanzen begrünt. Ein riesiger Bildschirm spielt Ostsee-Impressionen ab.

Die Autorin erkundet die 5 Kilometer lange Anlage per Rad

Aus Braun wird Weiß

Ich kann es kaum erwarten, die so verwandelte riesige Anlage neu zu erkunden. Aber diesmal bitte mit dem Rad. Dafür gibt es inzwischen einen Verleih, ebenfalls in Block II, wo nun auch ein Friseur, eine Boutique, ein Italiener, ein Bistro mit Fischbrötchen, ein Burger-Restaurant, ein Café und eine Bäckerei eröffnet haben.

Die Promenade ist so belebt, dass ich vorsichtig radeln muss. Block I, der ein weiteres Hotel beherbergt, lasse ich hinter mir auf meinem Weg nach Norden. Block III, wo ebenfalls Ferienwohnungen entstehen sollen, ist ein Mix aus noch unsanierten Teilen, weiß gestrichenen Abschnitten und Baustelle.

Alt trifft neu: Unsanierte Teile von Block III, dahinter der Hotel-Block II

Dahinter liegt das historische Zentrum der KdF-Anlage, wo die Festhalle, Cafés, Schwimm- , Gymnastik- Konzert- und Theatersäle geplant waren. Hier lohnt sich ein längerer Stopp in der Dauerausstellung MACHTUrlaub, die das Dokumentationszentrum Prora schon seit 2004 zeigt. Spannende und überraschende Details zur Architektur und Geschichte der KdF-Anlage offenbaren außerdem geführte Touren über das Gelände.

Das interessiert auch Urlauber aus meinem Hotel, die ich bei der Führung treffe. "Eigentlich hat uns die schöne Lage direkt am Strand hergebracht, dazu die gute Erreichbarkeit mit dem Zug. Und es war günstiger als Vergleichbares in Binz", sagt ein Paar aus Rheinland-Pfalz mit 13-jährigem Sohn. "Aber da wir schon mal hier sind, wollen wir auch mehr über die Geschichte wissen." Die Ausstellung und Führung würden sie weiterempfehlen.

Spannend: Führung vom Dokumentationszentrum Prora über das Gelände

Die „längste Jugendherberge der Welt“

Weitere Teile des Kolosses sind Großbaustellen, in der historischen Mitte sollen unter anderem ein Supermarkt und Arztpraxen entstehen. Block IV ist hingegegen weitgehend saniert, mit Ferien- und normalen Wohnungen, dazu betreutes Wohnen für Senioren.

Vor Block V, wo schon 2011 die laut Website „längste Jugendherberge der Welt“ eröffnete, treffe ich eine schwedische Familie, die nur wegen Proras Geschichte hier ist. So wie etliche andere Tagesbesucher aus ganz Europa. Urlauber, die hier auch übernachten, darunter viele junge Familien, lockt hingegen vor allem der schöne Strand, der noch nicht so voll ist wie in Binz.

Besuchermagnet: Prora zieht auch internationale Gäste an, wie diese schwedische Familie

Ort der Ruhe, der Natur – und der Begegnung

Artenreich ist die Natur, die sich in der verlassenen Anlage ansiedeln konnte. Seltene Fledermäuse und Rauchschwalben, für die an sanierten Abschnitten neue Nistplätze erschaffen wurden, sind schön zu beobachten und der beste Mückenschutz. Die Erlebnisausstellung im Naturerbezentrum Prora, 15 Radminuten vom Koloss entfernt, informiert über die Biotope vor Ort und bietet geführte Wanderungen an.

Der Bauwipfelpfad in Form eines Adlerhorstes

Ein Highlight ist der Baumwipfelpfad des Naturerbezentrums mit 40 Meter hohem Aussichtsturm. Er ist auch für Rollstuhlfahrer attraktiv, ebenso wie die Jugendherberge und das Apartment-Hotel, beide mit barrierearmen Einheiten. Hitler in seinem Euthanasie-Wahn wäre nicht begeistert. Auch nicht von meinen Nachbarn im Hotel, einem homosexuellen Paar. Selbstverständlich war das "Seebad der Zwanzigtausend" exklusiv für so genannte "Arier" gedacht, die den geisteskranken Rassen- und sonstigen Vorgaben im "Dritten Reich" entsprachen. Ein Werbeplakat von 1939 zeigt ein blondes, heterosexuelles Paar vor einer idealisierten Zeichnung der KdF-Anlage.

Prora, seine Vergangenheit, Architektur und auch die Sanierung des Denkmals durch private Investoren bleiben umstritten. Manche Besucher finden den Komplex bedrückend, andere freuen sich, dass er nicht abgerissen wurde – auch das stand zur Diskussion. Die kontroverse Anlage sorgt für Gesprächsstoff, überall tauschen sich Besucher aus.

Der Koloss ist zu einem Ort der Begegnung geworden. Er ist weiterhin ein beeindruckendes Denkmal, inzwischen aber auch ein attraktives Ferienziel, das jedem offen steht, der Urlaub an einem der schönsten Strände Deutschlands machen will. Eine Mischung, die ich einzigartig finde.

Zehn Gründe für Rügen Kreidefelsen Strahlend weiß ragen sie über 160 Meter in die Höhe. Rügens Kreidefelsen. Sie sind Teil des Nationalparks Jasmund. Oberhalb des Kliffs führt ein Wanderweg entlang, der wunderbare Ausblicke bietet. Als der Maler Caspar David Friedrich im 19. Jahrhundert seine Flitterwochen auf Rügen verbrachte, malte er diese Landschaft. Sein Gemälde des Kreidefelsens ist heute weltberühmt.

Zehn Gründe für Rügen Baumwipfelpfad Sie sind so was wie der letzte Rest Urwald in Europa - Buchenwälder. Der Buchenwald auf Rügen ist seit 2011 UNESCO Weltnaturerbe. Der Baumwipfelpfad, der sich in einer 1.250 Meter langen Spirale in die Höhe schraubt, bringt Besucher den Baumriesen ganz nah. Highlight ist der Blick vom 40 Meter hohen Aussichtsturm über die Rügener Landschaft. Mit etwas Glück lassen sich sogar Seeadler beobachten.

Zehn Gründe für Rügen Bäderarchitektur Die weißen Villen an der Uferpromenade von Binz sind der Inbegriff der deutschen Bäderarchitektur und charakteristisch für die Seebäder an der Ostsee. Die Prachtbauten von Binz entstanden ab dem frühen 19. Jahrhundert. Verspielte Türmchen und Giebel, reich verzierte Fassaden mit Balkonen - die Gebäude strahlen die Heiterkeit und Leichtigkeit des Sommers aus.

Zehn Gründe für Rügen Seebrücke Sellin Sie ist das Wahrzeichen der Insel und ein besonders prachtvolles Beispiel der Bäderarchitektur. Auf dem ersten Drittel befindet sich ein Gebäude mit drei Restaurants. Dahinter erstreckt sich die Seebrücke fast 400 Meter ins Meer und lädt zum Flanieren ein. Die Seebrücke Sellin ist ein gelungenes Remake: sie wurde in den 1990er Jahren nach alten Vorlagen komplett wiederaufgebaut.

Zehn Gründe für Rügen Kap Arkona Dieses Ausflugsziel ist zu Fuß, mit dem Rad und mit dem Auto zu erreichen: Kap Arkona, ein Kliff an der Nordspitze der Insel. Schon aus der Ferne grüßen zwei Leuchttürme. Der ältere (links) von 1828 ist heute Denkmal, Museum und Standesamt. Sein Nachbar aus dem Jahr 1902 ist nach wie vor in Betrieb. Beide haben Aussichtsplattformen. 86 Stufen führen beim kleinen, 175 Stufen beim großen hinauf.

Zehn Gründe für Rügen Fischerdorf Vitt An der Steilküste etwas südlich von Kap Arkona liegt Vitt. Es wird gerne als Rügens romantischster Ort beschrieben. Das gesamte Dorf mit seinen 13 reetgedeckten Katen steht unter Denkmalschutz. Wie alt es ist, weiß keiner so genau. Möglicherweise haben schon im 10. Jahrhundert hier Fischer gelebt. Der Denkmalschutz wird konsequent umgesetzt - für Autos ist Vitt gesperrt.

Zehn Gründe für Rügen Koloss von Prora Die Westküste Rügens wird von einem 4,5 Kilometer langen Betonblock dominiert. Das "KdF-Seebad Rügen" ist eine Hinterlassenschaft der Nationalsozialisten. Die Organisation "Kraft durch Freude" (KdF) plante Ferienunterkünfte für 20.000 Menschen. Der Zweite Weltkrieg verhinderte die Fertigstellung. Später nutzte die DDR den Komplex als Kaserne, heute lockt Prora mit seiner Strandlage Investoren.

Zehn Gründe für Rügen Circus von Putbus Dass Putbus einmal Residenzstadt war, sieht man ihr heute noch an. Gegründet wurde sie 1810 von Fürst Wilhelm Malte zu Putbus. Der historische Stadtkern, der Circus, ist eine architektonische Perle. Der zentrale Platz wurde als Rondell angelegt, mit Obelisk in der Mitte, von dem acht kleine Alleen wegführen. Umgeben ist der Platz von repräsentativen Gebäuden in klassizistischem Stil.

Zehn Gründe für Rügen Jagdschloss Granitz Inmitten eines verwunschenen Buchenwalds im Südosten der Insel steht dieses Schmuckstück. Erbaut wurde es vor 170 Jahren im Stil der norditalienischen Renaissancekastelle - mit vier Ecktürmen und einem Mittelturm. Das Jagdschloss ist heute Museum, ausgestellt sind alte Jagdgewehre und Möbel aus dem 19. Jahrhundert. Vom Mittelturm aus bietet sich ein Panoramablick über die ganze Insel.

Zehn Gründe für Rügen Kranichrast Deutschlands größte Insel ist ein wichtiger Rastplatz für Kraniche auf ihrem Weg in den Süden. Mitte August kommen die ersten Paare mit ihren flüggen Jungen an, bis Ende Oktober sind es dann um die 70.000 Vögel. Sie schlagen sich hier die Bäuche voll für ihre lange Reise nach Südeuropa und Afrika. Für Naturliebhaber gibt es Beobachtungsstände, Führungen und sogar Fotohütten, die man mieten kann. Autorin/Autor: E. Grenier / A. Termèche



Hinweis: Die Teilnahme an der Reise wurde unterstützt vom Hotel "Prora Solitaire".