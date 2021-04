Der Krypto-Marktplatz Coinbase debütiert an der Börse

Es könnte der größte Börsengang des noch jungen Jahres werden. Angetrieben vom Höhenflug der Kryptowährungen strebt am Mittwoch der Marktplatz Coinbase an die Wall Street. Amerikas größte Handelsplattform für Digitalwährungen zählt zu den großen Hoffnungsträgern der Branche. Mit ihr springt die erste Krypto-Börse der Welt auf's US-Parkett. Unter dem Tickerkürzel "COIN" werden die Aktien an der Technologie-Börse Nasdaq gehandelt.

Die Vorzeichen dafür könnten besser nicht sein. Mehr als 13 Millionen Kunden konnte die inzwischen neun Jahre alte Plattform allein im ersten Quartal dieses Jahres gewinnen. Nicht zuletzt durch die ungebrochene Nachfrage nach Bitcoin, die älteste aller Kryptowährungen, schraubte sich der Umsatz der Firma zuletzt dramatisch in die Höhe. 1,8 Milliarden Dollar konnte Coinbase in den ersten drei Monaten dieses Jahres verbuchen – neun Mal mehr als im Vorjahresquartal.

Mit einer möglichen Bewertung von 100 Milliarden Dollar könnte Coinbase am Mittwoch sogar der erfolgreichste Börsengang des Jahres gelingen. 56 Millionen Nutzer in mehr als 100 Ländern greifen inzwischen auf den Service der 2012 gegründeten Handelsplattform zurück. Nach Binance und Huobi Global, zwei chinesischen Krypto-Börsen, ist der Marktplatz damit der drittgrößte der Welt.

"Krypto-Branche gekommen, um zu bleiben"

Die Kotierung dürfte ein Meilenstein auf dem Weg zu einer breiteren Akzeptanz von Kryptowährungen sein, sagt Charles Hwang, Krypto-Experte und Blockchain-Professor am New Yorker Baruch College. Bisher hatte der Sektor noch Schwierigkeiten, das Vertrauen von Mainstream-Investoren, Aufsichtsbehörden und der Öffentlichkeit zu gewinnen. "Viele Leute argumentieren, man könne Kryptowährungen keinen intrinsischen Wert beimessen", sagt Hwang. "Dieser Börsengang könnte den Märkten zeigen, dass die Krypto-Branche hier ist, um zu bleiben."

Wie funktioniert Bitcoin? Ziemlich kryptisch Bitcoin ist eine Kryptowährung. Das Zahlungsmittel funktioniert also digital, ohne physische Münzen und Scheine, und basiert auf kryptografischen Verfahren. Bitcoin ist dezentral organisiert und kommt ohne Banken und Zentralbanken aus. Die Währung ist daher weltweit und grenzüberschreitend zu denselben Bedingungen verwendbar und mit keinem bisherigen Geldsystem zu vergleichen.

Wie funktioniert Bitcoin? Der "Vater" als Mysterium Im Januar 2009 wurde zu Bitcoin eine Open-Source-Software unter dem Entwickler-Pseudonym Satoshi Nakamoto veröffentlicht. Ein paar Monate zuvor hatte diese Person oder Gruppe die Funktionsweise der digitalen Währung in einem Text erstmals öffentlich beschrieben.

Wie funktioniert Bitcoin? Wie kommt man an Bitcoins? Es gibt verschiedene Wege, sich Bitcoins zu besorgen: Man kauft sie auf einer Internetplattform (und bezahlt dafür z.B. mit Euro). Oder man akzeptiert Bitcoin als Zahlungsmittel für Waren oder Dienstleistungen, die man anbietet. Oder man wird "Miner" und schürft selbst nach Bitcoins.

Wie funktioniert Bitcoin? Auch digital: Ohne Geldbeutel ist alles nichts Kryptowährungen werden in einer virtuellen Geldbörse (Wallet) aufbewahrt. Sie enthält Schlüssel (Keys). Nur mit ihnen kann man feststellen, wem ein Bitcoin gehört. Man braucht sie auch für Transaktionen. Eine Wallet kann man auf dem Smartphone, einem Computer, einem USB-Stick, speziell gesicherten Speichermedien und in einer Webcloud speichern. Ohne Wallet hat man keinen Zugang zu seinen Bitcoins.

Wie funktioniert Bitcoin? Hut ab vor der Kyptowährung Sagen wir, Herr X möchte von Frau Y einen Hut kaufen und mit Bitcoin bezahlen. Beide müssen für eine Bitcoin-Transaktion einen öffentlichen Schlüssel (vergleichbar mit einer Konto-Nummer) und einen privaten Schlüssel (vergleichbar mit einer TAN) besitzen.

Wie funktioniert Bitcoin? Block-Bausteine Frau Y übermittelt ihren öffentlichen Schlüssel an Herrn X. Der bestätigt mit seinem privaten Schlüssel und beantragt damit eine Transaktion. Die wird mit einigen hundert anderen Transaktionen in einem Block gesammelt (daher der Begriff Blockchain, doch dazu später).

Wie funktioniert Bitcoin? Rechenknechte Der Block wird an alle Computer im dezentralen Bitcoin-Netzwerk verteilt. Diese Computer werden auch Miner genannt. Sie prüfen die Transaktionen, die von einem Wallet zum anderen laufen, und bestätigen sie. Theoretisch kann jeder Mensch seinen Computer im Netzwerk mitarbeiten lassen. Inzwischen wird die meiste Arbeit aber von professionellen Server-Farmen erledigt.

Wie funktioniert Bitcoin? Im Schweiße ihrer Grafikkarten Bevor die Transaktion tatsächlich ausgeführt wird, müssen die Miner für jeden Block kryptografische Rechenaufgaben lösen. Dafür sind Rechenpower und starke Grafikkarten nötig. Das Mining funktioniert wie ein Wettbewerb: Mehrere Miner versuchen gleichzeitig, einen Block aus der Blockchain zu entschlüsseln. Wer das zuerst schafft, erhält als Bezahlung neue - also "frisch geschürfte" - Bitcoins.

Wie funktioniert Bitcoin? Eine Art Perlenkette Der Block von Herr X und Frau Y ist Teil einer langen Kette, der sogenannten Blockchain. In dieser dezentralisierten Datenbank sind alle Bitcoin-Aktivitäten gespeichert. Die Blockchain dient damit als das Zahlungsbuch (Ledger) der Kryptowährung: Alle Transaktionen und Wallet-Informationen der Beteiligten sind darin enthalten. Obwohl das alles erfasst und einsehbar ist, bleiben die Nutzer anonym.

Wie funktioniert Bitcoin? Hier wird geschürft China hat den mit Abstand größten Anteil an der Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks (Hashrate) und damit an dessen Stromverbrauch. Weitere wichtige Länder sind die USA, Russland, Kasachstan, Iran und Malaysia, so der Bitcoin Electricity Consumption Index der Universität Cambridge. Das Mining lohnt sich nur da, wo die Strompreise günstig sind.

Wie funktioniert Bitcoin? Riesiger Energiehunger Der energieintensive Prozess für die Berechnungen der Bitcoin-Transaktionen (Mining) benötigt um die 120 Terrawattstunden (TWh) im Jahr, so der Bitcoin Electricity Consumption Index der Universität Cambridge. Das ist mehr Strom, als jedes der blau gefärbten Länder in einem Jahr verbraucht. Grafiken: Per Sander Texte: Gudrun Haupt



Bereits im Januar hatte Coinbase eine sogenannte Direktplatzierung bei der SEC, der amerikanischen Börsenaufsicht, beantragt. Anders als bei einem klassischen Börsengang werden die Papiere dabei ohne vorheriges Preisbildungsverfahren an die Börse gebracht.

Anleger, die sich an Coinbase beteiligen, können schließlich indirekt vom Aufstieg der Kryptowährungen profitieren. "Wer sich wohler dabei fühlt, in Aktien zu investieren und sein Geld in ein Unternehmen mit Cashflow, Vorstand und traditioneller Infrastruktur zu stecken, wird die Möglichkeit zu schätzen wissen, in Coinbase zu investieren", sagt Chris McAlary, Chef von CoinCloud, einem Anbieter von Geldautomaten für Kryptowährungen, dem Online-Magazin NerdWallet. Auf diese Weise könnten Investoren die für die Branche so üblichen Kursschwankungen umgehen.

Zunehmende Akzeptanz von Digitalwährungen

Befeuert wird der derzeitige Aufstieg von Kryptowährungen durch die zunehmende Akzeptanz von Banken und Unternehmen. Neben dem Zahlungsdienstleister PayPal erlauben nun auch Kreditkartengesellschaften wie Visa oder Autohersteller wie Tesla mit Cyber-Devisen zu bezahlen.

Das vorsichtige Herantasten an die neue Krypto-Welt sei allerdings erst der Anfang, glaubt Coinbase-Gründer Brian Armstrong. Innerhalb eines Jahrzehntes werde die Zahl der Menschen, die die Blockchain-Wirtschaft nutzen, von 50 Millionen auf eine Milliarde explodieren. "Als ich Coinbase gegründet habe, dachten die meisten Leute, die Blockchain sei verrückt", sagte der 38-Jährige dem Wirtschaftsmagazin Forbes. "Jetzt investieren Regierungen und die alte Garde der Investoren in diese Technologie."

Schon vor dem Börsengang Milliardär - der 38 Jährige Coinbase-Gründer Brian Armstrong

Um seine Firma anzupreisen, bedient sich Armstrong gern alter Börsenweisheiten. "Wir verkaufen Hacken und Schaufeln in einem Goldrausch", sagte der Coinbase-Gründer vor einigen Jahren in Anlehnung an ein Sprichwort des Börsengurus André Kostolany. Gemeint ist der Rat, bei einem Goldrausch nicht in die Goldgräber, sondern in das entsprechende Werkzeug zu investieren, um das richtig große Geld zu machen. Coinbase, so Armstrong, verfüge über genau jenes Geschäftsmodell.

Coinbase ist eigentlich ein klassischer Broker

Obwohl sich der Firmensitz von Coinbase im kalifornischen San Francisco befindet, ist die digitale Handelsplattform auch in Europa Anlaufstelle für Krypto-Fans. Auf ihr können Nutzer rund 50 verschiedene Cyber-Devisen, darunter Bitcoin, Ethereum und Litecoin, sowohl gegen Fiatgeld kaufen, als auch untereinander handeln. Die Auswahl der Währungen, von der es weltweit inzwischen mehr als 4000 gibt, ist vergleichsweise klein, um die Bedienung einfach und übersichtlich zu halten. Das Prinzip funktioniert ähnlich wie am klassischen Kapitalmarkt: per Angebot und Nachfrage.

Abgelegt werden die Digitalwährungen nach Handel oder Kauf in einem sogenannten Wallet, also einer digitalen Geldbörse. Daraus lässt sich im Anschluss theoretisch auch bezahlen. Coinbase wiederum verdient an dem Modell wie ein klassischer Broker am Kapitalmarkt. Nach jeder Transaktion bekommt das Unternehmen eine entsprechende Gebühr.

Große Schwankungen und Cyber-Risiken

Experten allerdings warnen Anleger davor, den Handel mit Kryptowährungen mit klassischer Geldanlage zu vergleichen. Neben deutlich höheren Schwankungsbreiten drohen Investoren nicht unwesentliche Cyber-Risiken. Immer wieder liest man von geplünderten Konten und gehackten Accounts, für die sich Börsen wie Coinbase nicht verantwortlich fühlen. Gesetze, die klassische Broker und Banken zum Schutz ihrer Kunden zu strengen Sicherheitsvorkehrungen verpflichten, gelten für Krypto-Börsen oft nicht.

Ein Mehr an Regulierung muss die Branche allerdings nicht fürchten, glaubt Hwang. Die große Gefahr der Geldwäsche etwa - ein Risiko, das US-Finanzministerin Janet Yellen im Zusammenhang mit Kryptowährungen wiederholt betont - scheint Studien zufolge geringer als bislang befürchtet.

Coinbase selbst wiederum gerät durchaus regelmäßig in den Strudel der Kritik. So berichtet die New York Times, dass sich zuletzt Dutzende Nutzer öffentlich über den mangelhaften Kundenservice der Plattform beschwert hätten. Erst im März war Coinbase wegen irreführender Mitteilungen zu einer millionenschweren Zahlung verdonnert worden. Die US-Derivateaufsicht CFTC brummte der Krypto-Plattform eine Geldbuße von 6,5 Millionen Dollar auf. Grund seien falsche und ungenaue Berichte über Transaktionen bei digitalen Vermögenswerten gewesen, teilte die Behörde damals mit.

Coinbase könnte durch den Börsengang mit 100 Milliarden Dollar bewertet werden

Probleme wie diese dürften für Coinbase allerdings nur Stolpersteine auf dem Weg zu massivem Wachstum sein. Schon jetzt ist der Krypto-Marktplatz mehr wert als die altehrwürdige New York Stock Exchange. "Um die Analogie zum Internet zu nutzen: Niemand hätte in den frühen 1990er-Jahren gedacht, welche positiven Auswirkungen das Internet auf unser Leben haben würde", sagt Krypto-Professor Hwang. "Heute fällt es uns schwer, ohne Online-Shopping, Internet-Spiele, Streaming-Dienste und soziale Medien auszukommen."