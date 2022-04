Der April macht, was er will - bekannte Bauernweisheiten

Bekannte deutsche Bauernweisheiten rund ums Wetter

Viel Morgentau macht den Himmel blau

In klaren Nächten bildet sich Tau auf dem Gras; am Tag bleibt es dann zunächst trocken. Nähert sich ein Tiefdruckgebiet, finden sich die kleinen Tröpfchen in Bodennähe, also kondensierter Wasserdampf, in den frühen Morgenstunden nicht.