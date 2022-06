Depeche Mode gibt Todesursache von Andy Fletcher bekannt

Die Anteilnahme am Tod Andy Fletchers, der am 26. Mai überraschend starb, war groß. Und alle fragten sich, woran der Keyboarder von Depeche Mode wohl gestorben sein könnte. Seine Bandkollegen Dave Gahan und Martin Gore wollten die Fans nicht im Dunkeln lassen und gaben jetzt auf Instagram Details zur Todesursache preis. Demnach starb Andy Fletcher an einer akuten Aortendissektion.

Bei einer Aortendissektion handelt es sich um einen Riss in der inneren Schicht der Hauptschlagader des Herzens. Es ist einer der dringlichsten Notfälle in der Herzchirurgie und endet oft tödlich. Trotz des Schocks über den plötzlichen Tod Fletchers fanden seine Bandkollegen tröstende Worte: "Obwohl es viel, viel zu früh war, starb er eines natürlichen Todes, ohne langes Leiden", schrieben die beiden auf Instagram.

Trauerfeier für Fletch in London

Beerdigung und Trauerfeier letzte Woche in London seien sehr bewegend gewesen: "Andy wurde in einem Raum voller Freunde, der Familie, der Depeche-Mode-Familie und weiterer Menschen, die Andys und unsere Leben über die Jahre berührt haben, gewürdigt. Es war sehr besonders, sich gemeinsam an ihn zu erinnern und ihn zu verabschieden", schreiben die beiden. Andy Fletcher hinterlässt seine Ehefrau Grainne Fletcher, mit der er seit 29 Jahren verheiratet war, und zwei gemeinsame Kinder.

Depeche Mode 2016: Andy Fletcher, Dave Gaham und Martin Gore

Dave Gahan und Martin Gore bedanken sich in ihrem Statement für die vielen Beileidsbekundungen und die "Welle der Liebe für Andy", die sie in den letzten Wochen erreicht habe: "Das bedeutet uns allen wirklich sehr viel." Die beiden enden mit einigen persönlichen Worten an den Verstorbenen: "Wir werden dich vermissen, aber sicher nicht vergessen. In Liebe, Martin & Dave."

jhi/suc (Depeche Mode auf instagram)