Denise Schindler sprintet bei Paralympics zu Bronze

Die erste Paralympics-Medaille bei den Spielen in Tokio wollte sich Denise Schindler mit Gummibärchen versüßen. Die 35 Jahre alte Radsportlerin holte in der japanischen Hauptstadt am Mittwoch nicht nur Bronze in der 3000-Meter-Verfolgung, sondern gewann damit in der ersten Entscheidung der Paralympics, die am Dienstag feierlich eröffnet wurden, auch gleich die erste Medaille für das deutsche Paralympics-Team in der japanischen Hauptstadt.

"Ich stand so unter Druck, ich war den ganzen Tag nicht ansprechbar", sagte die Münchnerin. "Am Ende sind mir so viele Steine vom Herzen gefallen, das hat die ganze Bahn gehört." Tatsächlich feierte Schindler, die mit einer Unterschenkelprothese fährt, ihren Sieg im Bronze-Rennen mit einem gellenden Jubelschrei. In persönlicher Bestzeit von 3:55,120 Minuten besiegte sie die US-Amerikanerin Clara Brown (4:01,523) deutlich. Das erste Paralympics-Gold holte die Australierin Paige Greco im Finale gegen die Chinesin Xiaomei Wang.

Prothese aus 3-D-Drucker

Für Schindler, die den Spitznamen "Killerbiene" trägt, war es bereits die vierte Paralympics-Medaille ihrer Karriere, aber die erste auf der Bahn. 2012 in London gewann sie Silber im Straßenrennen. 2016 in Rio Silber im Einzelzeitfahren und Silber im Straßenrennen.

Schindler war als Zweijährige in ihrer Geburtsstadt Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz, auf eisigem Weg unter eine Straßenbahn gerutscht und hatte bei dem Unfall ihren rechten Unterschenkel verloren. Ihre Prothese lässt sie mit einem 3D-Drucker erstellen und brachte damit 2016 auf der Hannover-Messe den damaligen US-Präsidenten Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Staunen.