Definition und Nutzung von Daten durch die Deutsche Welle (gemäß EU-DSGVO)

Datenerhebung und Datenprotokollierung

Jeder Zugriff auf die Webseiten von DW.COM und jeder Abruf von Dateien wird in einer Protokolldatei (Logfile) mit den folgenden Daten gespeichert:

Name der abgerufenen Datei

Datum und Uhrzeit des Abrufs

übertragene Datenmenge

Meldung, ob der Abruf erfolgreich war

IP-Adresse (Kennung für internetfähige Geräte)

Referrer (unmittelbar vorher besuchte Internetseite)

Browserkennung (Browsername inkl. Version)

Verwendetes Betriebssystem

Wir registrieren die Zugriffe aus Gründen der Datensicherheit, um die Stabilität und die Betriebssicherheit unseres Systems zu gewährleisten und DW.COM gegen mögliche Angriffe von außen zu schützen. Außerdem werten wir die Daten statistisch aus. Die Daten in der Protokolldatei sind ohne direkten Personenbezug und dienen ausschließlich internen Zwecken. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Daten werden nicht dazu benutzt, Besucher unserer Webseiten persönlich zu identifizieren. Sie werden nicht mit anderen Daten zusammengeführt. Die technische Administration der Webseiten und anonyme statistische Erhebungen ermöglichen eine Auswertung der Zugriffe auf DW.COM und werden zur Optimierung der Internetpräsenz herangezogen (siehe unten).

Personenbezogene Daten

Selbstverständlich können Sie das Angebot von DW.COM grundsätzlich ohne Offenlegung personenbezogener Daten nutzen. Unter personenbezogenen Daten versteht man Daten, die dazu genutzt werden können, Ihre Identität offenzulegen, wie zum Beispiel: Name, E-Mail-Adresse und Land.

In Einzelfällen (zum Beispiel bei Gewinnspielen, beim Versand von Newslettern, bei Blogs oder Communitys) benötigen wir jedoch personenbezogene Informationen. In solchen Fällen machen wir Sie ausdrücklich auf diesen Sachverhalt aufmerksam und bitten für die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten grundsätzlich um Ihre Einwilligung. Siehe hierzu auch unsere Nutzungsbestimmungen. Eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten erfolgt immer nur zu dem jeweils angegebenen Zweck. Diese Daten werden von uns vertraulich behandelt, auf gesicherten Servern gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben oder für andere Zwecke genutzt.

Sie haben das Recht, Ihre erteilte Einwilligung mit Wirkung auf die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten der Deutschen Welle.

Ihre Rechte (Widerruf, Auskunft, Berichtigung und Löschung)

Ihre Daten werden nur für den jeweiligen Zweck eingesetzt und werden nicht verkauft. Sie haben das Recht, ihre uns erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Ein entsprechendes Begehren ist über die auf dieser Webseite genannten Kontaktdaten möglich. Im Fall eines Widerrufs ist jedoch gegebenenfalls eine personalisierte Nutzung des Angebotes nicht möglich.

Sie haben das Recht, im Rahmen der gesetzlichen Regelungen Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten (zum Beispiel: Name, Anschrift) über Sie bei DW.COM gespeichert sind. Bitte reichen Sie Ihre Anfrage schriftlich beim Datenschutzbeauftragten der Deutschen Welle ein und nennen Sie das jeweilige Thema, zu dem Sie Ihre Daten übermittelt haben.

Sie haben darüber hinaus, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, ein Recht auf Berichtigung und Löschung ihrer personenbezogenen Daten. Ein entsprechendes Begehren ist über die auf dieser Webseite genannten Kontaktdaten möglich.

Kontaktformular, Vertraulichkeit von E-Mails

An vielen Stellen im Angebot von DW.COM bieten wir Ihnen ein Kontaktformular an. Ihre Daten verwenden wir zum jeweils angegebenen Zweck. Auf andere Zwecke würden wir explizit hinweisen und hierfür Ihre Einwilligung erbitten. Schicken Sie uns eine E-Mail, beachten Sie bitte Folgendes: Die Vertraulichkeit einer unverschlüsselten E-Mail auf dem Weg durch das Internet an uns ist nicht gewährleistet.

Nutzung von Cookies

Was sind Cookies?

Cookies sind kleine Textdateien, die temporär auf Ihrer Festplatte abgelegt werden. Bei DW.COM werden aus technischen Gründen teilweise Cookies eingesetzt, ohne dass wir Sie darauf im Einzelnen hinweisen können. Dabei wird Ihre IP-Adresse gespeichert.

Cookies speichern keine persönlichen Daten und dienen dazu, anonyme Sammelstatistiken zur Nutzung der Webseite durch Besucher zu erfassen. Cookies helfen uns dabei zu messen, wie gut unsere Webseiten funktionieren. Mit diesen Daten können wir unsere Inhalte besser so anpassen, dass Sie aus Ihrem Besuch mehr Nutzen ziehen können.

Welche Cookies verwendet die DW?

Session Cookies

Diese Cookies bestehen nur während einer Sitzung. Sie verschwinden aus Ihrem Computer, wenn Sie den Browser schließen oder Ihren Computer ausschalten. Wenn Sie sich uns gegenüber identifiziert haben, nutzen wir SessionCookies, die verschlüsselte Informationen enthalten, um Sie eindeutig zu identifizieren.

Persistent Cookies

Diese Cookies bleiben auch nach dem Schließen des Browsers oder Ausschalten des Geräts auf Ihrem Computer. Sie werden jedes Mal aktiviert, wenn der Nutzer die Website besucht, die den betroffenen Cookie erstellt hat. Dabei wird Ihnen ein eindeutiger Identifikator zugewiesen. Dieser eindeutige Identifikator gehört zu einem dauerhaften Cookie, den wir auf Ihrem Browser hinterlassen, um beispielsweise die von ihnen gewählte DW-Sprache abzuspeichern.

Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihren Computer wiedererkennen, dann können Sie im von Ihnen verwendeten Browser das Speichern von Cookies deaktivieren oder sich benachrichtigen lassen, sobald Cookies gesendet werden.

DW.COM kann auch ohne Cookies genutzt werden.

Die Cookie-Laufzeit beträgt 365 Tage. Die Laufzeit des Post-Click-Cookies (ist notwendig, um Daten nach dem ersten Klick zu tracken) beträgt standardmäßig 20 Tage.

Tools zur Messung und Analyse

Nutzungsdaten für statistische Zwecke und Analysen helfen uns dabei, unser Onlineangebot ständig zu verbessern und weiterentwickeln zu können. Wir führen die erhobenen Daten nicht mit anderen Datenquellen zusammen. Sie dienen ausschließlich internen Zwecken und werden nicht an Dritte weitergegeben.

Die Apps, die die Deutsche Welle aktuell vertreibt, sind auf Datensparsamkeit ausgerichtet. Zur statistischen Auswertung der App-Nutzung werden Informationen darüber gesammelt, wann und wie oft die Apps gestartet, inhaltlich genutzt, beendet und upgedatet werden. Diese Informationen werden nur als alleinstehende, nicht verknüpfte Ereignisse erfasst, die Datenauswertung erfolgt vollständig ohne Personenbezug. Dazu fließen IP-Adressen der Geräte, die DW-Apps nutzen, nur in anonymisierter Form in die Auswertung ein. Diese Anonymisierung ist vertraglich abgesichert an einen darauf spezialisierten Dienstleister ausgelagert.

Standortinformationen und Gerätekennungs-Nummer (UDID) werden von der DW grundsätzlich nicht erhoben. Sofern im Rahmen einer App der Deutschen Welle personenbezogenen Daten erhoben und genutzt werden sollen, enthält diese App eine gesonderte Erklärung und einen Hinweis zum Datenschutz.

Die Deutsche Welle hat allerdings keinen Einfluss darauf, welche Daten etwa von Netzanbietern und Betriebssystemherstellern bei der Nutzung seiner Apps erhoben und gespeichert werden und wie diese genutzt werden.

Welche Tools wir verwenden und wie sie funktionieren:

Adjust

Wir benutzen das Analysetool der Firma Adjust GmbH (Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlin, Germany), um zu messen, ob unsere Werbeanzeigen tatsächlich auch zu einem Download der App geführt haben und zur Optimierung von Kampagnen.

Adjust spreichert IP-Adressen nicht dauerhaft, sondern nur temporär für weniger als 30 Tage (gemäß Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO)

Mehr dazu in der Datenschutzerklärung (Privacy Policy) von Adjust

Chartbeat

Für die Echtzeitauswertung zur Optimierung unserer Angebote und Steuerung unserer inhaltlichen Ausrichtung werden in Zusammenarbeit mit der Firma Chartbeat Inc. (826 Broadway, 6th Floor, New York, NY 10003, USA) Nutzungsdaten mit Hilfe von Cookies erhoben. Bei diesem Service erfolgt die Auswertung und Verarbeitung von Daten und IP-Adressen ausschließlich anonymisiert. Die anonymisierte IP-Adresse wird allein zum Zweck der Geolokalisierung (bis auf Stadtebene) und Session-Erkennung verwendet. Die DW erhält nach der Verarbeitung durch Chartbeat lediglich statistische, aggregierte Daten.

Mehr zum Datenschutz bei Chartbeat

Cookies, die von der Firma Chartbeat gesetzt wurden, können Sie jederzeit durch eine Einstellung in Ihrem Browser unterbinden.

Fabric

Wir setzen Fabric als Analysetool ein, um unsere Onlineangebote zu verbessern. Mit Fabric sammeln wir Daten zur Anzahl der Seitenaufrufe, Visits, zum Navigationsverhalten und zur Verweildauer von Nutzern.

Zur Erhebungen dieser Daten speichert Firebase personalisierte Daten. Wir führen die erhobenen Daten nicht mit anderen Datenquellen zusammen.

Der Fabric-Dienst Crashlytics, den wir zur Lokalisierung und Behebung von Fehlern benutzen, ist hiervon ausgenommen, da bei diesem Dienst keine vollständigen IP-Adressen gespeichert werden.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Datenschutzbestimmungen des Dienstleisters Fabric.

Facebook-Pixel

Mit dem Facebook-Pixel können wir Personen, die die Webseite der DW besuchen, zielgerichteter und erneut ansprechen. Wir verwenden das Facebook-Pixel, um unsere Werbung zu verbessern und Personen relevantere Werbeanzeigen bereitzustellen.

Das Facebook-Pixel ist ein kurzer JavaScript-Code, der in den HTML-Code einer Webseite eingefügt wird. Wenn eine Webseite geladen wird, sendet das Facebook-Pixel allgemeine Informationen zur Browsersitzung an Facebook. Dabei wird, wenn möglich, eine sichere HTTP-Verbindung verwendet. Es werden dabei keine persönlichen Informationen über den Besucher der Webseite ausgetauscht.

Alles zu den Datenschutzrichtlinien der „Facebook-Dienste“.

GoogleAnalytics, Firebase Analytics und Google DFP

Die DW setzt den Webanalysedienst Google Analytics , und den App-Analysedienst Firebase Analytics zur Verbesserung und Weiterentwicklung seiner Angebote und Dienste sowie Google DFP zur Einblendung passender Werbung ein.

Dies sind Dienstleistungen der Google Inc. (Google). Google verwendet Cookies, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Ihre IP-Adresse wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.

Google wird diese Informationen nutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Betreiber der Seite zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Drittanbieter, einschließlich Google, schalten Anzeigen auf Websites im Internet. Sie verwenden gespeicherte Cookies zum Schalten von Anzeigen auf Grundlage vorheriger Besuche eines Nutzers auf dieser Website.

Google wird Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten in Verbindung bringen. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall möglicherweise nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inklusive Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das Browser-Plugin herunterladen und installieren.

Weitere Informationen zur Deaktivierung erhalten Sie auf der Seite zur Deaktivierung von Google-Werbung oder auf der Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative.

Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Weitere Hinweise zu den Bestimmungen von Google finden Sie hier.

Google Analytics Opt-Out:

Grundlegende Beschreibung, wie Google Cookies nutzt, um personenbezogene Werbung auszuspielen, und wie Nutzer das auf mobilen Geräten abschalten können, erhalten Sie hier.

Personenbezogene Werbung können Sie bei Google deaktivieren.

AT Internet

Wir setzen AT Internet als Analysetool ein, um unsere Onlineangebote zu verbessern. Mit AT Internet sammeln wir Daten zur Anzahl der Seitenaufrufe und Visits, zum Navigationsverhalten und zur Verweildauer von Nutzern auf unseren Onlineangeboten. Diese Erhebungen erfolgen anonymisiert und es werden keinerlei primäre persönliche Daten erfasst. Wir führen die erhobenen Daten nicht mit anderen Datenquellen zusammen.

Sollten Sie dem Tracking Ihres Besuchs nicht zustimmen und die Erhebung von Daten durch AT Internet unterbinden wollen, können Sie diese Nutzungsmessung mit dem Opt-Out-Verfahren des Dienstleisters ausschalten.

Internet-Dienste und Social-Media-Integration

Die Deutsche Welle erprobt ständig neue Dienste, um die internetgerechte und zeitgemäße Verbreitung von Inhalten zu unterstützen, zum Beispiel den Kuratierungsdienst ScribbleLive. Mit Sozialen Netzen wie Facebook, Google Plus, Soundcloud, Twitter und Youtube vernetzen wir unser Angebot.

Ein Beispiel: Wir integrieren Angebote von Anbietern wie Youtube, die auf deren Servern liegen, in unsere Webseiten (auch „embedden“ genannt). Rufen Sie bei uns eine solche Webseite mit Inhalten eines anderen Anbieters auf, erhält dieser Anbieter die IP-Adresse Ihres Geräts, mit dem Sie online sind. Aus dieser IP-Adresse kann der Anbieter noch keine Rückschlüsse auf Ihre Person ziehen, aber er weiß zum Beispiel, wo Sie sich (geographisch) aufhalten. Außerdem können die Anbieter auf Ihrem Gerät Cookies setzen, mit denen sie Ihr Surfverhalten protokollieren können.

Ein weiteres Beispiel: Wir integrieren Empfehlungs-Schaltflächen (auch „social plugins“ genannt) von Sozialen Netzen in unser Angebot.

Disqus

Die Deutsche Welle nutzt das Disqus-Kommentarsystem. Dieses wird von der Firma DISQUS, Inc., 301 Howard St, Floor 3 San Francisco, California- 94105, USA, zur Verfügung gestellt. Disqus bietet verschiedene Anmeldungsmöglichkeiten an: Entweder über ein eigenen Disqus-Account oder über bestehende Social-Media-Accounts bei Facebook, Twitter oder Google+.

Sollten Sie sich mit einem Social-Media-Account bei Disqus anmelden, werden auch diese Dienstanbieter Informationen zu Ihrer Nutzung der Disqus-Funktionen erheben und verarbeiten. Für weitere Informationen schauen Sie sich bitte die Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Anbieter an.

Auf DW.COM ist das Kommentieren als Gast möglich. Dies bedingt jedoch, dass dadurch gegebenenfalls einige Funktionen nicht zur Verfügung stehen.

Mit der Anmeldung bei Disqus können Sie auf jeder Webseite, die ebenfalls die Disqus-Kommentarfunktion anbietet, Kommentare verfassen.

Bei jedem Kommentar, der über Disqus verfasst wird, erhält die Deutsche Welle folgende Informationen des Nutzers: angegebene E-Mail-Adresse und Ihre IP-Adresse, die Ihnen zu dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihren Kommentar verfasst haben, von Ihrem Provider zugewiesen war. Die Deutsche Welle nutzt die E-Mail-Adresse ausschließlich, um Sie bei Rückfragen zu Ihrem Kommentarkontaktieren zu können. Eine anderweitige Nutzung der E-Mail-Adresse oder deren Veröffentlichung/Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Übermittlung der IP-Adressen dient der Vorbeugung eines Missbrauchs der Kommentarfunktion. Die IP-Adresse ermöglicht es, dass Nutzer über diese gesperrt werden können.

ScribbleLive

Für Angebote mit Liveblog/Liveticker (zum Beispiel Life Links, Fußballticker) wird der Dienst ScribbleLive von Scribble Inc. (Kanada) 200 - 488 Wellington St. West Toronto, Ontario, Canada, M5V 1E3 verwendet: Wir integrieren die Anwendung ScribbleLive, die auf Servern von Scribble Inc. liegt, in unsere Webseiten und Blogs (auch „embedden“ genannt).

Wenn Sie eine Seite mit Liveblog/Liveticker aufrufen, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit dem Server des Dienstleisters auf. Ihre IP-Adresse und weitere gerätebezogene Informationen werden übertragen. ScribbleLive hat sich und mögliche Subunternehmer zur Einhaltung der europäischen Datenschutzgesetze verpflichtet.

Die Liveblog-/Liveticker-Seite setzt zudem temporäre Cookies auf Ihrer Festplatte, damitSie die interaktiven Features des Liveblogs/Livetickers nutzen können. Tracking-Cookies, die eine Bildung von Benutzerprofilen zulassen, kommen bei der Einbindung von ScribbleLive in Seiten von DW.COM nicht zum Einsatz.

Promio.net

Die Deutsche Welle nutzt das Tool promio.net zum Versenden von Newslettern.

Promio.net hat sein eigenes Tracking-System. Der Dienstleister erläutert dazu unter anderem: Durch das Hinzufügen von Parametern zu den URL der Links, die in den Nachrichten benutzt werden, wissen wir, wann ein Nutzender klickt und durch das Platzieren eines 1x1-Pixel am Ende jeder Nachricht wissen wir, ob ein Nutzender die Nachricht geöffnet hat.

Anpassungen

Diese Datenschutzrichtlinie wird in unregelmäßigen Abständen überarbeitet, um sie an aktuelle Entwicklungen im Unternehmen, an neue beziehungsweise veränderte Produkte und Dienstleistungen oder an gesetzliche Vorgaben und gesellschaftliche Entwicklungen anzupassen.

Den betrieblichen Datenschutzbeauftragten und die Datenschutz-Aufsicht der DW erreichen Sie unter

Deutsche Welle

Kurt-Schumacher-Straße 3

53113 Bonn

T. +49.228.429-0

datenschutz@dw.com