David Cameron war von Mai 2010 bis Juli 2016 Premierminister Großbritanniens und zugleich Parteivorsitzender der britischen Konservativen. Er trat nach dem Referendum über den Brexit zurück.

Während seiner Amtszeit vertrat Cameron wiederholt Europa-kritische Positionen. In einer Rede am 23. Januar 2013 kündigte er eine Neuverhandlung der britischen EU-Verträge und einen anschließenden Volksentscheid zum Verbleib Großbritanniens in der EU an. Dieser endete mit einem Votum für den Austritt.