Datenschutz: Durfte das BAMF das Handy einer Asylbewerberin durchsuchen?

Wie hält es Deutschland mit dem Schutz der Daten von Asylbewerbern? Das ist die entscheidende Frage in einem laufenden Gerichtsverfahren, in dem noch diese Woche ein Urteil gesprochen werden könnte.

Am Donnerstag verhandeln Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig darüber, ob Deutschlands Asylbehörde, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), im Jahr 2019 Recht gebrochen hat: Mitarbeitende hatten das Handy einer afghanischen Asylsuchenden ohne Pass nach Hinweisen auf ihre Herkunft durchkämmt.

"Das Gericht entscheidet über einen Einzelfall, aber was unserer Mandantin passiert ist, entspricht der Regelpraxis", sagt Anwältin Lea Beckmann von der Berliner Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) der DW.

Die Frau, deren Name die DW auf Wunsch ihrer Anwälte nicht veröffentlicht, hatte im Jahr 2020 mit Unterstützung der GFF das BAMF verklagt. Im Juni 2021 entschied ein Verwaltungsgericht in Berlin zu ihren Gunsten. Das BAMF, so die Argumentation der Kammer, hatte unrechtmäßig gehandelt, als es ihr Handy durchsuchte, ohne ihre Identität zuvor mithilfe "milderer Mittel" zu überprüfen.

Doch die Behörde legte Revision ein. So landete der Fall vor Deutschlands höchstem Verwaltungsgericht. Schon in dieser Woche könnte der Senat sein Urteil verkünden - und sich entweder hinter die Berliner Entscheidung stellen oder sie aufheben.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ist Deutschlands höchste Instanz im Verwaltungsrecht

Die Entscheidung der deutschen Richter dürfte international auf Interesse stoßen. Rund um die Welt setzen Migrationsbehörden mittlerweile ähnliche Technologien bei Asylanträgen ein. Im März 2022 urteilte ein Gericht in Großbritannien, dass britische Asylbeamte gegen bestehendes Recht verstoßen hatten, als sie fast 2000 Asylsuchenden ihre Handys abgenommen und Daten heruntergeladen hatten.

Das BAMF selbst verteidigte seine Praxis im Vorfeld der Verhandlung. "Die Klärung von Identität und Staatsangehörigkeit durch das Auslesen von mobilen Datenträgern bei Asylsuchenden, die keine Identitätsdokumente vorlegen können, ist von grundlegender Bedeutung für die Sicherheit unseres Landes und für die Richtigkeit von Asylentscheidungen", schrieb ein Sprecher der Behörde der DW auf Anfrage.

Laut Anwältin Beckman könnte ein Urteil jedoch weitreichende Konsequenzen haben: "Sollte sich der Senat dem Berliner Gericht anschließen in ihrer Begründung, würde das bedeuten, dass das BAMF jedenfalls dann keine Handys von Geflüchteten mehr auswerten darf, wenn es nicht vorab alle anderen, milderen Maßnahmen ausgeschöpft hat, die der Behörde zur Verfügung stehen, um Angaben zur Staatsangehörigkeit zu überprüfen."

Wie das BAMF Handys ausliest

Im Zentrum der legalen Auseinandersetzung steht der Paragraph 15a, den Deutschland 2017 seinem Asylgesetz hinzugefügt hat. Er erlaubt Behörden seitdem, von Asylsuchenden Zugriff auf ihre Mobiltelefone, Laptops und Tablets zu verlangen, wenn diese keinen gültigen Pass oder Ausweis vorlegen können und eine Identifikation "nicht durch mildere Mittel erreicht werden kann". Das Gesetz konkretisiert nicht, wie solche "milderen Mittel" aussehen.

Zur Auswertung nutzt die Behörde eine Software. Sie durchforstet die Geräte auf Hinweise, wo sich ihre Besitzer aufgehalten und welche Sprachen sie bei der Nutzung verwendet haben. Zu solchen digitalen Spuren zählen Metadaten, die festhalten, wo Fotos aufgenommen wurden; Ländervorwahlen von Telefonnummern, die gespeichert sind; oder Sprachen und Dialekte, die in Textnachrichten vorkommen.

Fast alle Geflüchteten haben ein Smartphone, um sich während der Flucht zu orientieren und mit Vertrauten in Kontakt zu bleiben

Anschließend stellt das Programm Ergebnisse automatisch in einem Bericht zusammen. Dieser wird unter Verschluss gehalten, bis Juristen des BAMF ihn freigeben. Danach können Mitarbeitende darauf zugreifen und die Ergebnisse in die Asylentscheidung einfließen lassen.

Zwischen 2018 und 2021 hat das Amt nach Angaben des BAMF über 47.000 Geräte von Asylsuchenden durchsucht. Die Auswertungen seien notwendig, um "ein qualitativ hochwertiges und sicheres Asylverfahren zu gewährleisten”, so ein BAMF-Sprecher. Gleichzeitig betonte er, dass sie nur eines von vielen Instrumenten im Asylverfahren seien. Mithilfe der elektronischen Durchsuchungen würden "lediglich ergänzende Informationen gewonnen, die die Durchführung der Anhörung vorbereiten und damit helfen, die Asylentscheidung auf eine breitere und bessere Grundlage zu stellen.”

Gegenwind aus der Zivilgesellschaft

Seit ihrer Einführung kritisieren Digitalrechtler die Handyauswertungen. Speerspitze der Bewegung ist die gemeinnützige GFF. 2019 veröffentlichte die Organisation eine Studie. Sie argumentierte, dass die Praxis sowohl ineffektiv sei als auch massiv in die digitale Privatsphäre von Geflüchteten eingreife.

Ein Jahr später überzeugte die GFF drei Asylsuchende aus Syrien, Afghanistan und Kamerun, mit ihrer Unterstützung das BAMF zu verklagen. Die Behörde habe sich, so argumentieren die Geflüchteten in drei separaten Klagen, Zugang zu sehr intimen Daten auf ihren Telefonen verschafft, ohne die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Dies stelle einen unverhältnismäßigen Eingriff in ihr Grundrecht auf Privatsphäre dar.

1. Juni 2021: Am ersten Verhandlungstag nach insgesamt drei Klagen von Asylsuchenden entschieden die Richter noch am selben Tag

Schon am Nachmittag des 1. Juni 2021 - dem ersten Verhandlungstag in allen drei Prozessen - gab in einem unscheinbaren Gerichtsgebäude in Berlin-Mitte der Richter der Klage der afghanischen Geflüchteten statt. Die schnelle Entscheidung kam überraschend. Noch vor Ort einigten sich die beteiligten Parteien, - vor dem Hintergrund, dass Zehntausende Geflüchtete von der Praxis betroffen sind - dass eine Revision direkt von Deutschlands höchster Instanz im Verwaltungsrecht verhandelt würde. Im Anschluss daran beschloss die Gesellschaft für Freiheitsrechte gemeinsam mit den Klägern aus Syrien und Kamerun, die anderen Klagen bis zur Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ruhen zu lassen.

Seitdem sind 20 Monate vergangen. Das BAMF hat an seiner Praxis nichts geändert, sagte ein Sprecher: "Das erstinstanzliche Urteil stellte aus Sicht des Bundesamts einen Einzelfall dar."

Was sagt der Bundesdatenschutzbeauftragte?

Die anstehende Entscheidung in Leipzig könnte mehr rechtliche Sprengkraft haben. "Das Bundesverwaltungsgericht wird sich mit der Frage beschäftigen, ob der entsprechende Paragraph im Asylgesetz eine ausreichende Rechtsgrundlage für das Vorgehen des BAMF ist", sagt Carsten Tegethoff, Pressesprecher am Bundesverwaltungsgericht der DW: "Insoweit hat das Verfahren durchaus grundsätzliche Bedeutung."

Gleichzeitig wird sich das Urteil auch auf eine andere Beschwerde der GFF auswirken, die separat von diesem Verfahren läuft, aber ebenfalls zum Ende der Handy-Auswertungen in ihrer heutigen Form führen könnte. Anfang 2021 hatte die Organisation den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit aufgefordert, die Praxis zu überprüfen. Seine Behörde könnte das BAMF direkt anweisen, seine Handy-Auswertungen zu ändern oder ganz einzustellen.

Ulrich Kelber ist Deutschlands Bundesdatenschutzbeauftragter

Zwei Jahre später steht eine Reaktion jedoch immer noch aus - eine Zeitspanne, die Rechtsanwältin Beckmann "enttäuschend" nennt.

Christoph Stein, ein Sprecher der Behörde, bestätigte der DW, dass der Fall "derzeit noch nicht abgeschlossen" sei. Seine Behörde wolle die ausstehende Entscheidung des Bundesverwaltungsgericht abwarten, um sie "bei ihrem weiteren Vorgehen berücksichtigen".

Alle Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Richterinnen und Richter in Leipzig.