Schillernd in schönstem Grün

Besonders die Männchen der Zauneidechse haben ein bezauberndes Äußeres. In der Paarungszeit schimmern sie smaragdgrün. Sie leben in ganz Eurasien - von England bis an den Baikalsee. Neben steinigen Randbereichen von Wäldern und Feldern siedeln sie auch gerne in der Nähe von Menschen - an Mauern und in Gärten. In Deutschland gilt die Zauneidechse als gefährdet.