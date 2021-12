Das Schmerzmittel Paracetamol kann unsere Psyche verändern

Je nach Dosierung gehen Schmerzmittel wie Ibuprofen, Aspirin oder Paracetamol auch ohne Rezept problemlos über den Ladentisch. Bei Paracetamol besteht offizielle Verschreibungspflicht ab einer Dosis von 500 mg. Das ist allerdings Augenwischerei. Die empfohlene Tageshöchstdosis bei gesunden Erwachsenen liegt bei 4000 mg und die lassen sich mit vielen kleinen Dosen auch ohne ärztliche Verordnung erreichen.

Viele derjenigen, die sich auf eigene Faust hochdosiertes Paracetamol verabreichen, sind sich der möglichen Nebenwirkungen und Konsequenzen meist nicht bewusst. Paracetamol ist in vielen Hausapotheken als Schmerzmittel zu finden. Es wirkt fiebersenkend und wird deshalb häufig auch kleinen Kindern gegeben.

Harmlos sei das Medikament allerdings keinesfalls gibt Gerhard Müller-Schwefe vom Schmerz- und Palliativzentrum Göppingen zu Bedenken. "Paracetamol kann leberschädigend wirken, und gerade bei Kindern kommt es immer wieder vor, dass man das Medikament überdosiert."

Die richtige Dosis ist entscheidend. Sonst könne es zu schweren Leberschäden bis hin zu Leberversagen führen, warnt Müller-Schwefe. "Die Leber macht einen Entzündungsprozess durch, weil Abbauprodukte nicht ausgeschleust werden können. Dann kommt es zu einer immunologischen Reaktion. Die führt dann zur Leberentzündung, und je mehr Leberzellen kaputt gehen umso dramatischer ist es."

Viele nehmen Schmerzmittel unkontrolliert ein

Wirkt Paracetamol nicht direkt, nimmt so manch einer eben noch eine Tablette. Wenn diese nicht wirkt, kann es ja wohl nicht schaden, noch eine zu nehmen und dann noch eine. Und so manch einer hofft vielleicht, dass mehrere Tabletten auf einmal den gewünschten Effekt bringen, unter dem Motto: 'Viel hilft viel'.

Viele Schmerzmittel gibt es in der Apotheke ohne Rezept

"Dann besteht in der Tat das Risiko, dass die Leber versagt", so Müller-Schwefe. Das könne dann tödlich enden, und darauf habe auch der Arzt keinen Einfluss. "Die Selbstmedikation haben Sie nie in der Hand, da handelt jeder eigenverantwortlich."

Unser Körper hat seine eigene Schmerzambulanz

Je nachdem wie viel Paracetamol jemand einnimmt und über welchen Zeitraum, kann das Schmerzmittel abhängig machen. Paracetamol wirkt vor allem im Zentralnervensystem, also im Rückenmark und im Gehirn. Das sei lange Zeit nicht bekannt gewesen, erklärt Müller-Schwefe.

Paracetamol wirkt im Gehirn und im Rückenmark

"Dank guter Forschung verstehen wir mittlerweile besser, dass Paracetamol im Rückenmark an einem System angreift, das für die Schmerzkontrolle verantwortlich ist."

Unser Körper verfügt über viele verschiedene Schmerzsysteme. Eines davon ist unser Endorphin-System, unser körpereigenes Morphinsystem. Das Morphin produziert unser Körper also selbst, es wird nicht von außen zugeführt und ist Teil unseres Schmerzkontrollsystems. In Krisensituationen wird es schlagartig aktiviert und kann uns schützen, denn es lindert und unterdrückt Schmerzen. An den körpereigenen Rezeptoren kommt durch Paracetamol eine Schmerzhemmung zustande.

Paracetamol kann die Risikobereitschaft erhöhen

Gleichzeitig kommt es aber auch zu Nebenwirkungen, die die meisten zunächst wohl kaum merken. "Man ist emotional weniger schwingungsfähig. Das heißt: Man ist emotional weder positiv noch negativ an Situationen beteiligt", sagt Müller-Schwefe.

Paracetamol kann zu Emotionslosigkeit und Empathieverlust führen

"Wenn jemand leidet, nimmt man innerlich nicht so großen Anteil. Wenn jemand sich freut, ist es dasselbe." Die Person sei innerlich vollkommen abgeschirmt. Aber auch andere Verhaltensweisen ändern sich. "Man trifft zügiger Entscheidungen, wägt sie nicht erst ab. Man ist risikofreudiger."

Ist jemand in einer Krisensituation oder in Lebensgefahr kann es durchaus sinnvoll sein, schnelle Entscheidungen zu treffen. "Wenn Sie beispielsweise verfolgt werden und weglaufen müssen, können starke Schmerzen Sie daran hindern. Dann dürfen Sie eigentlich auch nicht nach rechts und links gucken. Sie müssen sich darauf konzentrieren zu überleben."

Studien zur Wirksamkeit von Paracetamol

Um aussagekräftige Daten zu Paracetamol zu erhalten, wurden etliche Studien durchgeführt, eine davon im Jahr 2020 von der Ohio State University. Darin kommen die Forscher zu dem Schluss, dass Paracetamol auf das menschliche Bewusstsein wirkt und kurzfristig sogar den Charakter verändern kann.

Paracetamol fördert die Risikobereitschaft

Die Wissenschaftler haben die Probanden in zwei Gruppen eingeteilt und sie in bestimmte Situationen versetzt. Die eine Gruppe bekam Paracetamol, die andere Placebos. Die Personen mit Paracetamol handelten wesentlich risikoreicher und reagierten unerschrockener als die Vergleichsgruppe. Aber sie wirkten abgestumpft, zeigten kaum Einfühlungsvermögen oder Empathie und verletzten sogar die Gefühle anderer. Aber sie hatten auch weniger Angst.

"Es gibt Menschen, die Paracetamol nicht nur zur Schmerzbekämpfung einnehmen. Sie wollen auch die abschirmende Wirkung erreichen, um emotional nicht mehr betroffen zu sein, weder positiv noch negativ. Das kann also durchaus eine Motivation sein, solche Medikamente regelmäßig zu nehmen", sagt Müller-Schwefe.

Es gibt Alternativen zur Schmerzbehandlung

Video ansehen 03:38 Atemtherapie - gesund durch bewusstes Atmen

Der erfahrene Schmerztherapeut weiß auch um die Alternativen, mit denen Betroffene den verschiedenen Arten von Schmerz entgegenwirken können. "Bei Spannungskopfschmerzen würde man zunächst untersuchen, warum es zu diesen Spannungen kommt und dann wahrscheinlich Achtsamkeitstraining empfehlen."

Mithilfe eines solchen Trainings kann die Person den Grund für die Spannungskopfschmerzen leichter herausfinden und dann eben auch etwas dagegen tun.

"Aber mal eben ein Schmerzmittel nehmen oder ein Schmerzmittel gar prophylaktisch schlucken, weil man vielleicht Sport machen will, ist kompletter Unsinn."