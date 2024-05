In der am Rio Jacuí gelegene Metropole Porto Alegre mussten Rettungskräfte die Bewohner mit Booten evakuieren. Etwa 30.000 Menschen leben dort nun in knapp 150 Notunterkünften. Eine von ihnen ist die 50-jährige Marcia Leal. Sie erlebte bereits drei Überschwemmung. "Man kämpft, um alles wiederzubekommen, und dann ist es wieder weg", erzählt sie.