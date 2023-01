Das Ende einer Ära

Bis in die Neunzigerjahre des vorigen Jahrhunderts ein vertrauter Anblick: Mehr als 160.000 dieser Häuschen gab es in ganz Deutschland, ausgestattet mit dicken Wälzern, die in einer drehbaren Vorrichtung hingen - den Telefonbüchern des jeweiligen Aufstellungsortes. Betrieben wurden die Zellen zunächst von der Bundespost, später von der Telekom. In Stoßzeiten bildeten sich häufig lange Schlangen...