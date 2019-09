Das Ende der Plastiktüte? Deutschland will Plastiktüten ab 2020 verbieten

Leben ohne Plastikverpackungen: Ein Versuch in Bildern

Taschen mit Sinn

Supermärkte bieten immer noch Plastiktüten in der Obst- und Gemüseabteilung an, in denen Kunden ihre Einkäufe nach Hause tragen sollen. Dort landen die meisten der Beutelchen im Müll. Dabei sind Stoffbeutel viel sinnvoller. Das haben Oma und Uroma auch schon gewusst und ihre Beutel von zuhause zum Einkaufen mitgebracht.