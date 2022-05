Fabergé-Eier

Luxus pur: Die kostbaren Fabergé-Eier wurden zwischen 1885 und 1917 in der Werkstatt des Juweliers Peter Carl Fabergé in Sankt Petersburg angefertigt. Insgesamt wurden im Lauf der Jahre im Auftrag der Zaren 50 dieser Kunstwerke in Ei-Form hergestellt: glitzernde Ostergeschenke für Gattinnen und Mätressen. Heute sind sie in Museen und Privatsammlungen zu bewundern.