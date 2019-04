Das Ei - in Kunst und Design verewigt

Fabergé-Eier

Luxus pur: die kostbaren Fabergé-Eier wurden zwischen 1885 und 1917 in der Werkstatt des Juweliers Peter Carl Fabergé in Sankt Petersburg angefertigt. Insgesamt wurden 50 dieser Kunstwerke in Ei-Form im Lauf der Jahre im Auftrag der Zaren hergestellt: glitzernde Ostergeschenke für Gattinnen und Mätressen. Heute sind sie in Museen und Privatsammlungen zu bewundern.