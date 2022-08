Das Attentat - München 1972

Bis am frühen Morgen des 5. September palästinensische Terroristen elf Mitglieder der israelischen Mannschaft als Geiseln nehmen.









Der Film zeichnet so aufwühlend wie erhellend die Tragödie und ihre Folgen nach. Im Fokus stehen vier Frauen, darunter Ankie Spitzer, Witwe des ermordeten Fechttrainers André Spitzer, und die Mossad-Agentin Sylvia Rafael.



Die Welt verfolgte live im Fernsehen, wie die palästinensische Terrorgruppe "Schwarzer September" bei den Olympischen Spielen 1972 in München die Unterkünfte der israelischen Sportler stürmte und elf Geiseln nahm, die sie später tötete. Vier Frauen - eine Sportlerin, eine Witwe und zwei Undercover-Agenten - wurden Zeugen dieser Tragödie, die ihr Leben für immer veränderte.





