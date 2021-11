Daniel Radcliffe

Der britische Schauspieler ist berühmt durch seine Darstellung des Harry Potter. Von 2001 bis 2011 spielte er die Hauptrolle in acht Verfilmungen der Romanreihe über den Zauberlehrling von Joanne K. Rowling.

Radcliffe ist Jahrgang 1989. Mit zehn Jahren spielte er bereits in britischen TV-Produktionen. Weltberühmt wurde er mit der ersten Harry Potter-Verfilmung "Harry Potter und der Stein der Weisen" (2001). Inzwischen spielt Radcliffe nicht nur auf der Leinwand sondern auch auf Theaterbühnen - in London und am Broadway.