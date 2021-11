Daniel Libeskind - Magier der Emotionen

Der Film würdigt das Schaffen eines Künstlers, der mit Bauten wie dem jüdischen Museum in Berlin und dem neuen World Trade Center weltweit für Aufsehen sorgt.

Stararchitekt Daniel Libeskind erregte schon 1999 mit seinem ersten großen Bauauftrag, dem Jüdischen Museum Berlin weltweit große Aufmerksamkeit.

Sein Masterplan für das neue World Trade Center am Ground Zero von 2013 ist ein Bekenntnis zu Demokratie, Freiheit und Frieden und tief in seiner eigenen Biografie verwurzelt: Mit seinen Eltern, die den Holocaust überlebten, emigrierte Libeskind aus Polen über Israel nach Amerika.

Seine Bauwerke mit ihren kristallinen, verwinkelten und vielfältig gebrochenen Fassadenstrukturen vergleicht er mit Menschen: Sie atmen, haben einen Körper und eine Seele. Der Film portraitiert und würdigt den 75-jährigen Meister. Für Libeskind ist es entscheidend, dass seine Werke Emotionen wecken, negative Reaktionen sind ihm lieber als ein gleichgültiges Achselzucken.

Die Dokumentation zeigt auch, wie stark seine Architektur von der Musik beeinflusst ist, der er ebenfalls eng verbunden ist. Aus diesem Anlass interpretiert der Pianist Benyamin Nuss im Film zum weltweit ersten Mal Auszüge aus Libeskinds Grafiken "Chamberworks" am Klavier - im Dialog mit dem aus New York zugeschalteten Urheber.



