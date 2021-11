Mit "Good Bye, Lenin!" wurde Daniel Brühl 2003 international bekannt. Seitdem spielte er sich in die Herzen zahlreicher Fans in aller Welt. Der deutsche Schauspieler mit spanischen Wurzeln ist unser Mann in Hollywood.

Seine Schauspielkunst veranlasst längst auch international renommierte Regisseure, ihn für große Filmproduktionen zu verpflichten. Daniel César Martín Brühl González, so der volle Name, 1978 in Barcelona geboren, wurde bereits mit Auszeichnungen überhäuft. Weil Brühl neben Deutsch fließend Spanisch, Englisch, Französisch und Katalanisch spricht, ist er für internationale Produktionen interessant.