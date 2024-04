Dänemarks "Notre-Dame-Moment": Historische Börse in Flammen

Meterhohe Flammen und schwarzer Rauch stiegen nach Ausbruch des Feuers am Dienstagmorgen empor. Der Turm des 54 Meter hohen Gebäudes, der vier ineinander verwundene Drachenschwänze darstellt, und Teile des Daches stürzten nach Angaben der Feuerwehr von Kopenhagen ein. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Die historische Börse von Kopenhagen ist nach dem Feuer nur noch eine Ruine Bild: EMIL HELMS/Ritzau Scanpix/AFP

Dänemarks Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen schrieb bei X: "Schreckliche Bilder aus Børsen. So traurig. Ein ikonisches Gebäude, das uns allen viel bedeutet. Unser eigener Notre-Dame-Moment." Damit bezog er sich auf den Großbrand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame vor fast genau fünf Jahren am 15. April 2019. König Frederik X. schrieb in einer Mitteilung von einem traurigen Anblick.

Wegen des Großfeuers wurde ein weites Areal in der Kopenhagener Innenstadt abgesperrt Bild: Ida Marie Odgaard/Scanpix/REUTERS

Das im niederländischen Renaissancestil erbaute Gebäude wurde 1625 mit einem Kirchturm fertiggestellt und ist eines der ältesten Bauwerke Kopenhagens. Es wird derzeit restauriert und ist daher eingerüstet. Das Gerüst habe den Einsatzkräften den Zugang zum Brandherd erschwert, während das Kupferdach die Hitze festgehalten habe, erklärte die Kopenhagener Feuerwehr.

Die historische Börse in Kopenhagen ist wegen Restaurierungsarbeiten derzeit eingerüstet Bild: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/IMAGO/Ritzau Scanpix/AFP

Die Restaurierung soll eine unsachgemäße Renovierung des Gebäudes im 19. Jahrhundert korrigieren und der Fassade ihr ursprüngliches Aussehen wiedergeben. Seit 1857 beherbergt es nicht mehr die dänische Börse, sondern dient als Hauptsitz der Dänischen Handelskammer.

Die als Touristenattraktion beliebte Börse beherbergt auch eine große Kunstsammlung, darunter das Werk "Von der Kopenhagener Börse" von P.S. Krøyer, das während des Brandes von mehreren Personen davongetragen wurde. Auch viele andere Gemälde sollen vor den Flammen gerettet worden sein.

mak/gri (dpa, rtr, afp)