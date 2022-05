DW Nachrichten

Covid19 Special: Jobverlust oder Chance in der Pandemie?

Die Coronapandemie war für viele Menschen eine wirtschaftliche Katastrophe, viele Unternehmen, etwa in Simbabwe, mussten schließen. Andere haben in den vergangenen zwei Jahren für sich neue Geschäftsideen entwickelt, z.B. in Südafrika und Kolumbien.