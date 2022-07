Covid 19: Wenn der Rettungswagen ausbleibt

Während seiner Nachtschicht vor kurzem galt wieder jeder zweite Einsatz einem Corona-Fall, sagt Rettungswagenfahrer Tobias Thiele. "Es ist ein Trauerspiel." Der Feuerwehrsanitäter arbeitet in der westdeutschen Rhein-Main-Region in der Nähe von Deutschlands größtem Flughafen Frankfurt. Hier wie anderswo in Deutschland und Europa steigen die Corona-Infektionen wieder. Doch in dieser Welle ist einiges anders: Die anschwellende Infektionskurve bringt jetzt Deutschlands Rettungskräfte in Bedrängnis. Rettungssanitäter Thiele ist auch Sprecher der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft und schlägt Alarm: "Seit Monaten warnen wir vor dem Kollaps im Rettungsdienst, jetzt ist er da."

Kollaps der Notfallrettung in Deutschland? Das Land ist stolz darauf, dass hier innerhalb kürzester Zeit Rettung naht - egal ob bei Herzinfarkt, Schlaganfall, Unfall oder Feuer. Doch die jetzt anschwellende Corona-Welle ist die erste fast ohne Schutzmaßnahmen: Die Maskenpflicht ist fast überall gekippt – in deutschen Supermärkten wird wieder ohne Mund-Nasenschutz eingekauft.

Rettungskräfte im Krankenstand

Und das trifft wiederum die Rettungskräfte, sagt Tobias Thiele: Auch sie infizieren sich und melden sich krank. "Corona macht vor unseren Kolleginnen und Kollegen genau so wenig Halt. Das spüren wir jetzt", sagt der Rettungssanitäter im Gespräch mit der DW. Bei den zurückliegenden Infektionswellen hätten sich die Menschen noch gut geschützt, "da war dieser Effekt nicht so schlimm": Hohe Infektionszahlen, hohe Krankenstände bei den Notfallrettern in Deutschland – und jetzt kommt auch noch die Ferienzeit dazu. Überall in Deutschland könnten "jede Nacht Rettungswagen nicht besetzt werden, weil das Personal fehlt", sagt Rettungssanitäter Thiele.

Zuletzt hat in der deutschen Hauptstadt Berlin die Feuerwehr gewarnt: Zwischenzeitlich gab es keinen einzigen freien Rettungswagen. "Die Zahlen sind schon jetzt dramatisch: Die Berliner Feuerwehr sagt ja, bis heute gab es in Berlin rund 170 Tage, an denen der sogenannte Notstand ausgerufen wurde, das heißt: Es war maximal noch ein Rettungswagen für ganz Berlin noch frei oder sogar gar keiner."Ein weiterer Grund: Die Fahrzeuge müssen nach jedem Corona-Einsatz komplett desinfiziert werden. Das braucht Zeit. Erst nach der Intensivreinigung können die Sanitäterinnen und Sanitäter wieder ausrücken. Und: Viele von ihnen sind nach fast zweieinhalb Jahren Pandemie am Ende ihrer Kräfte.

Flugausfälle, Warteschlangen: Das Flugchaos hält an Warten im Gewimmel Warteschlangen, Verspätungen und Annullierungen: Wer derzeit in Deutschland fliegen will, braucht starke Nerven - und viel Zeit. Hier warten zahlreiche Passagiere kurz nach Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen am Flughafen Düsseldorf. Seit Wochen herrscht Chaos an deutschen Flughäfen, bedingt vor allem durch Personalengpässe bei Bodendienstleistern und privaten Sicherheitsfirmen.

Flugausfälle, Warteschlangen: Das Flugchaos hält an Flug-Frust statt Reiselust Das Problem ist hausgemacht: Während der Corona-Pandemie reduzierten Flug- und Flughafengesellschaften radikal Personal - und sind nun mit dem Hochschnellen des Luftverkehrs von fast Null auf knapp 90 Prozent des Vor-Pandemie-Niveaus überfordert. Lufthansa-Chef Carsten Spohr räumte ein, bei der Rettung des Unternehmens in den letzten zwei Jahren auch Fehler gemacht zu haben und entschuldigte sich.

Flugausfälle, Warteschlangen: Das Flugchaos hält an "Koffer-Chaos" dürfte noch zunehmen Eine rasche Besserung ist nicht in Sicht, ganz im Gegenteil: Das Chaos dürfte zur Haupt-Reisezeit im Hochsommer noch zunehmen. EasyJet und Lufthansa haben letzte Woche tausende Flüge aus ihrem Sommerflugplan gestrichen. Europaweit annullieren auch andere Airlines Flüge, um das überforderte System zu entlasten. Durch die hohen Corona-Neuinfektionen werden die Personalengpässe zusätzlich verschärft.

Flugausfälle, Warteschlangen: Das Flugchaos hält an Highlife in Heathrow Das Problem existiert europaweit: Hier drängen sich Reisende im Londoner Flughafen Heathrow. Vergangene Woche strandeten rund 5000 Passagiere, weil wegen eines Koffer-Rückstaus 30 Flüge abgesagt werden mussten. Auch in Großbritannien dürfte sich die Lage noch verschärfen: Beschäftigte von British Airways haben sich für einen Streik in Heathrow während der Sommerferien ausgesprochen.

Flugausfälle, Warteschlangen: Das Flugchaos hält an Ab in den Urlaub? Auch in anderen Ländern stehen Arbeitskämpfe an: Das Kabinenpersonal von Ryanair und EasyJet in Spanien hat für Juli Streiks angekündigt. Ein für Mittwoch angekündigter Streik bei der skandinavischen Fluggesellschaft SAS konnte zunächst aufgeschoben werden. Die SAS-Führung verhandelt seit Wochen mit den Pilotinnen und Piloten über einen Tarifvertrag.

Flugausfälle, Warteschlangen: Das Flugchaos hält an Routiniertes Durcheinander Am Amsterdamer Flughafen Schiphol, dem größten der Niederlande, ist das Chaos fast schon zur Routine geworden: Wegen Personalmangel warten Passagiere hier häufig stundenlang bis zur Abfertigung. Über die Sommermonate will Schiphol die Zahl der Passagiere deshalb um rund 13.500 pro Tag reduzieren.

Flugausfälle, Warteschlangen: Das Flugchaos hält an Ampel will Hilfe aus dem Ausland holen In Deutschland sucht die Regierung nach Lösungen: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (rechts) gab am Mittwoch bei einer Pressekonferenz bekannt, Hilfskräfte aus dem Ausland, vor allem der Türkei, anwerben zu wollen. Außerdem will die Ampel-Regierung die Bundespolizei bei den Sicherheitskontrollen an Flughäfen einsetzen. Autorin/Autor: Nele Jensch



Diese Erschöpfung beim Personal spüren die Deutschen gerade in vielen Bereichen des Lebens, weil auch dort das Personal fehlt. Etwa bei der Post: Briefe werden in Städten wie Berlin oft mit Verspätung zugestellt. Oder beim Flugverkehr, wo der Krankenstand den Personalengpass verschärft.

Coronaschutz-Regeln abgeschafft

Eine "Kaskade Corona bedingter Ereignisse", prophezeite der Pandemiemodellierer und Komplexitätsforscher Dirk Brockmann von der Berliner Humboldt-Universität bereits im vergangenen Winter zu Beginn der ersten Omikron-Welle: Der Ausfall wichtiger Infrastruktur, weil das Personal krank wird – wie jetzt mit einem halben Jahr Verzögerung bei den Rettungskräften. Vergangenen Winter galten in Deutschland aber noch die strengen Corona-Regeln. So konnte das schlimmste Chaos verhindert werden. Jetzt aber "explodiert die Inzidenz", so Brockmann gegenüber der DW, die vielen Erkrankungen tauchten aber schon gar nicht mehr in der Statistik auf. "Die Dunkelziffer ist hoch", weil viele Corona-Kranke sich gar nicht mehr testen lassen und die Krankheit schlicht zu Hause durchstehen. Gemeldet werden in Deutschland aber nur die Corona-Fälle, die mit einem positiven PCR-Test im Labor entdeckt worden sind.

Zum Monatswechsel hat die Regierung auch noch die kostenlosen Corona-Schnelltests abgeschafft. Die kosten jetzt drei Euro. Das könnte noch mehr Menschen davon abhalten, sich testen zu lassen. Die Tests seien wertvoll und wichtig, sagte SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach im ZDF-Fernsehen. Allerdings seien die Kosten für die Steuerzahler für die bisher kostenlosen Tests zu hoch. Außerdem müsse der Missbrauch durch Testcenter eingegrenzt werden.

Deutschland bewegt sich ohne ausreichende Datenlage durch diese Corona-Welle - noch mehr, als in den Wellen zuvor. Die aktuelle Welle war von vielen Experten erst im Herbst erwartet worden, wenn sich in der kalten Jahreszeit wieder mehr Menschen in Innenräumen aufhalten. Für ihn sei klar, sagt Physikprofessor Brockmann, dass schon jetzt "viel Virus im Raum herumschwebt". Die Infektionszahlen steigen also weiter und mittlerweile auch wieder die Corona-Einweisungen in die Krankenhäuser.

Städte drängen auf Infektionsschutzgesetz

Viel Virus, aber wenig Gegenwehr: Selbst wenn sie wollten, könnten viele Städte in Deutschland derzeit die Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel die Maskenpflicht gar nicht verschärfen, um ihre Rettungskräfte zu schützen. Es fehlt an einem neuen Infektionsschutzgesetz. Der Deutsche Städtetag vertritt die Kommunen in Berlin und fordert die Bundesregierung auf das neue Infektionsschutzgesetz noch vor der Sommerpause zu verabschieden. Mit Spannung erwartet wird ein Gutachten, das an diesem Freitag in Berlin vorgelegt werden soll. Ein Sachverständigenrat wird darin die bisherigen Schutzmaßnahmen bewerten. Die liberale Regierungspartei FDP hatte darauf gepocht, dass erst nach Vorlage des Gutachtens über neue Maßnahmen für den Herbst verhandelt wird.

Viel Zeit bleibt nicht: Kommende Woche trifft sich das deutsche Parlament zum letzten Mal, dann geht es in die Sommerpause. Ob in Deutschland in diesem Sommerurlaub bei einem Unfall zuverlässig der Rettungswagen mit Blaulicht anrückt – ist ungewiss.