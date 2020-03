Coronavirus-Liveblog: Zweiter Corona-Fall bei Hannover 96

12. März:

Beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 gibt es einen zweiten Fall eines mit dem Coronavirus infizierten Spielers. Wie der Klub mitteilt, wurde nach Timo Hübers auch Jannes Horn positiv getestet. Als Reaktion darauf stehen alle Spieler der Profimannschaft von Hannover 96 "ab dem heutigen Donnerstag für die nächsten 14 Tage aus Vorsichtsgründen unter häuslicher Quarantäne", hieß es in einer Erklärung der Niedersachsen. Der Klub beantragt bei der Deutschen Fußball Liga zudem die Absetzung der Zweitligaspiele gegen Dynamo Dresden am Sonntag (15.03.2020) und eine Woche später beim VfL Osnabrück.

+++

Die Basketball Bundesliga (BBL) stellt aufgrund der Corona-Krise vorübergehend den Spielbetrieb ein. Im Gegensatz zur Deutschen Eishockey Liga (DEL), die ihre Saison vorzeitig beendete, hoffen die Basketballer, ihre Serie später im Jahr noch fortsetzen zu können.

+++

Wegen der Coronavirus-Pandemie sind kaut Spielerorganisation ATP für die kommenden sechs Wochen alle Tennisturniere auf der Herren-Tour abgesagt worden. Zuvor waren bereits die Top-Events in Indian Wells und Miami abgesetzt worden. Die Maßnahme betrifft auch den Start der europäischen Sandplatz-Saison und die Events in Monte Carlo und Barcelona.

+++

Die Europäische Fußball-Union beruft wegen des Coronavirus eine Krisensitzung ein, in der es auch um die Fußball-EM gehen soll. Am kommenden Dienstag (17. März) sollen Vertreter von allen 55 Mitgliedsverbänden in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen nach dem Ausbruch der Pandemie beraten, wie die UEFA mitteilt. Thematisiert werden dabei neben der paneuropäischen EM, die von 12. Juni bis 12. Juli in zwölf Ländern stattfinden soll, auch "alle nationalen und europäischen Wettbewerbe". Im Anschluss an das Treffen will die UEFA über das weitere Vorgehen berichten.

Die spanische Tageszeitung "Marca" hatte zuvor berichtet, dass die UEFA den Spielbetrieb in Champions League und Europa League aussetze. Der spanische Verbandsboss Luis Rubiales bestätigte, dass es entsprechende Überlegungen gebe. Eine offizielle Bestätigung der UEFA gab es zunächst nicht.

Unterdessen setzt Fußball-Bundesligist 1. FC Köln via Twitter in Sachen Corona-Krise ein eindeutiges Zeichen:

+++

Wegen der Coronavirus-Krise wird in Spanien der Spielbetrieb der 1. und 2. Fußballliga für mindestens zwei Wochen eingestellt. Das sei bei einem Treffen mit Vertretern des spanischen Fußballverbands RFEF und der Gesundheitsbehörden in Madrid entschieden worden, teilte die Profiliga mit. Kurz zuvor hatte Rekordmeister Real Madrid mitgeteilt, dass die Spieler der Fußball- und auch des Basketball-Teams wegen eines infizierten, namentlich nicht genannten Basketball-Profis unter Quarantäne gestellt werden. Die Königlichen um Nationalspieler Toni Kroos, die in der Primera División zwei Punkte hinter Tabellenführer und Meister FC Barcelona liegen, sollten am Freitag den SD Eibar empfangen. Die Quarantäne gilt immer für 14 Tage. In Spanien war am Mittwoch bereits das ursprünglich für den 18. April in Sevilla angesetzte Finale des spanischen Fußball-Pokals zwischen Real Sociedad San Sebastián und Athletic Bilbao auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

+++

Formel-1-Rennstall McLaren zieht sein Team für den Auftakt in Australien zurück. Ein Mitarbeiter sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der britische Rennstall mit. Damit steht auch der für Sonntag geplante Grand Prix in Melbourne auf der Kippe. Formel-1-Direktor Ross Brawn hatte unlängst betont, dass nicht gefahren werde, wenn ein Rennstall nicht dabei sein könne. Eine Stellungnahme der Motorsport-Königsklasse steht noch aus.

+++

Das Weltcup-Finale der Biathleten am Holmenkollen in Oslo ist abgesagt worden. Wie die Stadtverwaltung von Oslo mitteilte, werden die vom 20. bis 22. März angesetzten Wettbewerbe in der norwegischen Hauptstadt ersatzlos gestrichen. Die Rennen in Kontiolahti in Finnland an diesem Wochenende, die noch ausgetragen werden sollen, sind somit der Saisonabschluss.

+++

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) beschäftigt sich wegen der Ausbreitung des Coronavirus auch mit einem vorzeitigen Abbruch der aktuell laufenden Saison. Dies schrieb Generalsekretär Friedrich Curtius in einem Gastbeitrag für den "Kicker". "Aktuell kann noch niemand die Folgen des Coronavirus für den Fußball in ihrem gesamten Ausmaß absehen. Wir müssen uns mit allen Szenarien beschäftigen, um vorbereitet zu sein, wenn der Fall eintreten sollte, dass der Spielbetrieb unterbrochen oder die Saison sogar vorzeitig beendet werden müsste", schrieb Curtius. Ziel bleibe natürlich, "die Saison regulär sportlich zu Ende zu spielen".

+++

Borussia Dortmund hat seine Fans aufgefordert, beim "Geisterderby" gegen den FC Schalke 04 am Samstag auch die Umgebung des Stadions zu meiden. "Seht bitte davon ab, das Spiel in unmittelbarer Nähe des Signal-Iduna-Parks zu verfolgen", teilte der BVB in einer "dringenden Bitte" mit.

+++

Basketball-Profi Rudy Gobert von den Utah Jazz

Die NBA hat auf die Coronavirus-Pandemie und einen positiv auf Covid-19 getesteten Basketballer mit einer Unterbrechung der Saison reagiert. Das teilte die nordamerikanische Liga am Mittwochabend mit. Nach der italienischen Fußball-Liga Serie A ist die NBA die zweite ganz große Sportliga, die ihre Saison wegen der Pandemie unterbricht. Die Entscheidung gilt nach Angaben der NBA auf unbestimmte Zeit. Unmittelbar zuvor war die NBA-Partie zwischen den Oklahoma City Thunder um den deutschen Nationalspieler Dennis Schröder und den Utah Jazz kurzfristig abgesagt worden. Nach Angaben von US-Medien war der Grund für die Entscheidung das Unwohlsein von Jazz-Spieler Rudy Gobert und die Sorge um einen Covid-19-Fall. Ohne einen Namen zu nennen, bestätigte die NBA einen positiv getesteten Spieler der Utah Jazz.

+++

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat den planmäßigen Start der Saison im Angesicht der Corona-Krise hinterfragt. "Ich bin sehr überrascht, dass wir alle hier sind", sagte der Mercedes-Pilot vor dem Großen Preis von Australien (Start am Sonntag, 6.10 Uhr MEZ, ab 5.55 Uhr im DW-Liveticker) in Melbourne: "Es scheint, als würde der Rest der Welt reagieren. Donald Trump lässt keine Europäer mehr in die USA, die NBA stoppt ihre Saison. Aber die Formel 1 macht weiter."

+++

Der italienische Fußballclub Inter Mailand stellt als Reaktion auf einen Covid-19-Fall bei Konkurrent Juventus Turin seinen Spielbetrieb bis auf Weiteres ein. Das gab der Traditionsverein in der Nacht zum Donnerstag auf seiner Homepage bekannt. Der Italiener Daniele Rugani von Juventus Turin war zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden, die Teams hatten am Sonntag gegeneinander gespielt. Die Konsequenzen der Entscheidung - etwa ob die Inter-Profis nun auch vorerst nicht mehr zusammen trainieren - sind noch unklar. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus hat die italienische Regierung sämtliche Sportveranstaltungen im Land ohnehin bis zum 3. April ausgesetzt - das betrifft auch den Spielbetrieb der Serie A. Das Hinspiel im Achtelfinale der Europa League zwischen Inter und dem FC Getafe war bereits vor Mailands Mitteilung abgesagt worden.

11. März:

Daniele Rugani

Die italienische Serie A hat ihren ersten Coronafall, auch die Champions League könnte nun direkt betroffen sein: Wie der Fußball-Rekordmeister Juventus Turin am späten Mittwochabend bekannt gab, wurde Verteidiger Daniele Rugani positiv getestet. Am kommenden Dienstag empfängt Turin, wo auch Superstar Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht, im Achtelfinal-Rückspiel Olympique Lyon. Juventus leite derzeit alle gesetzlich vorgeschriebenen Isolationsprozeduren ein. Dies betreffe auch diejenigen, die mit ihm in Kontakt gekommen sind, schrieb Juve in einer kurzen Stellungnahme. Ob und wie viele von Ruganis Teamkollegen betroffen sind, teilte Turin nicht mit. Ein vor drei Tagen in der Kabine von Juventus entstandenes Foto legt allerdings den Schluss nahe, dass weitere Spieler unter Quarantäne gestellt werden müssen. Rugani ist hinten rechts im weißen Shirt zu erkennen, links neben ihm steht der deutsche Nationalspieler Sami Khedira.

+++

Nun doch ohne Zuschauer: Frankfurt gegen Basel

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und FC Basel wird nun doch vor leeren Rängen stattfinden. Grund für die kurzfristige Entscheidung sei "eine neue Infektionslage des Coronavirus" insbesondere im Kanton Basel, teilte die Eintracht mit. Auch in der angrenzenden französischen Region Elsass habe sich eine neue Situation ergeben, teilte das Gesundheitsamt Frankfurt mit. In einer Pressekonferenz am Morgen hatte das Gesundheitsamt noch die Zulassung von Zuschauern aufgrund der überschaubaren Infektionslage im Raum Basel angeführt.

+++

Der FIFA-Kongress in Addis Abeba wird verschoben: Der Fußball-Weltverband FIFA will die Versammlung der Delegierten aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus nun am 18. September ausrichten. Ursprünglich war das Meeting für den 5. Juni geplant. Die Generalversammlung der 211 FIFA-Mitgliedsverbände ist ein wichtiger Termin für Änderungen und Reformen im internationalen Fußball. Die nächste Sitzung des FIFA-Rats, die eigentlich am 20. März stattfinden sollte, wird zudem in den Juni/Juli verschoben, wie der Weltverband mitteilte. Das Council werde sich in Zürich treffen oder die Sitzung per Videokonferenz abhalten.

+++

Innenverteidiger Timo Hübers von Zweitligist Hannover 96 ist als erster Fußball-Profi in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dast teilte der Verein mit. Der 23-Jährige befinde sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Der komplette Profikader sowie das Trainerteam um Kenan Kocak würden vorsorglich auf das Virus getestet. Hübers hatte beim 3:0-Auswärtserfolg der 96er beim 1. FC Nürnberg am vergangenen Freitag 90 Minuten auf dem Platz gestanden und auch den Treffer zum 1:0 erzielt. Man gehe davon aus, dass sich der Spieler "am Samstagabend bei einer Veranstaltung in Hildesheim infiziert" habe, teilte Hannover mit.

+++

Der DFB hat die beiden nächsten Spieltage der 3. Liga, die eigentlich am Wochenende und Mitte kommender Woche ausgetragen werden sollten, verschoben. Sie sollen frühestens Anfang Mai nachgeholt werden. "Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, nahezu stündlich ergeben sich neue Sachlagen", sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius: "Klar ist: Die Gesundheit steht über allem."

+++

Der für den 19. April geplante Wien-Marathon ist wegen der Corona-Krise abgesagt worden. Zu dem Rennen wurden rund 45.000 Teilnehmer aus 130 Ländern erwartet.

+++

Auch im tschechischen Fußball gibt es ab sofort Geisterspiele. Die Partien der ersten und zweiten Fußball-Liga der Männer müssen ohne Zuschauer stattfinden, werden aber vorerst nicht verschoben oder abgesagt. Das sei "die beste aller schlechten Lösungen", sagte Liga-Chef Dusan Svoboda nach einer Krisensitzung. Nach zwei Spieltagen solle die Entscheidung überprüft werden. Die tschechische Regierung hat offiziell alle Sportveranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern untersagt, um eine weitere Ausbreitung des Voronavirus zu verhindern.

+++

Der AS Rom wird nicht zum Europa-League-Spiel beim FC Sevilla reisen. Das Flugzeug aus Italien habe keine Erlaubnis bekommen, in Spanien zu landen, teilte der italienische Erstligist auf Twitter mit. Das Achtelfinal-Hinspiel hätte am Donnerstag angepfiffen werden sollen. Italien ist in Europa das von der Corona-Infektionswelle am stärksten betroffene Land. Die Regierung hat das gesamte Land zur Sperrzone erklärt, weshalb viele Länder ihre Flugverbindungen nach Italien gestrichen haben.

+++

Das Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem FC Bayern München an diesem Samstag wird nun doch auch zum Geisterspiel. Das Bezirksamt Treptow-Köpenick teilte via Twitter mit: "Aufgrund einer Anordnung unseres Amtsarztes wird das Spiel FC Union gegen FC Bayern unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden!" Am Dienstag hatte es widersprüchliche Angaben vom Bezirksamt und vom Verein gegeben, ob die Partie mit oder ohne Zuschauer über die Bühne gehen würde. Union hatte verkündet, das Spiel werde vor gefüllten Rängen ausgetragen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte sich "verwundert" über die Mitteilung des Vereins geäußert. Auch die Partie zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg wird ein Geisterspiel. Damit wird der gesamte 26. Spieltag an diesem Wochenende vor leeren Rängen ausgetragen.

+++

Eintracht Frankfurt darf im Europa-League-Achtelfinale gegen den FC Basel vor vollen Rängen spielen, muss das Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Sonntag aber ohne Zuschauer austragen. Dass hat das Gesundheitsamt Frankfurt entschieden. "Wir sind natürlich froh, dass die Partie durchgeführt wird", sagte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann mit Blick auf das Spiel gegen Basel am Donnerstag. Der zuständige Frankfurter Stadtrat Stefan Majer erklärte, man sei dabei der fachlichen Empfehlung des Frankfurter Gesundheitsamtes gefolgt. "Panik ist ein schlechter Ratgeber. In der momentan zugespitzten Situation bedarf es einen kühlen Kopfes", begründete Majer die Entscheidung, die Partie weder abzusagen noch das Publikum auszuschließen. Zugleich betonte Majer: "Diese Entscheidung ist ein Grenzfall."

+++

Die Corona-Krise hat jetzt auch die Premier League erreicht. Das für diesen Mittwochabend geplante Nachholspiel zwischen Manchester City und dem FC Arsenal wurde verschoben. Die Liga teilte mit, es handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

10. März:

Die Corona-Krise hat die Deutsche Eishockey Liga (DEL) zur Absage der Play-offs um die 100. deutsche Meisterschaft gezwungen. Das gab die DEL am Dienstag bekannt. Es ist ein Novum in der 26-jährigen Geschichte der Liga. Es gibt keinen deutschen Meister 2020. Als Hauptrundensieger vertritt Red Bull München die DEL zusammen mit Adler Mannheim, den Straubing Tigers und den Eisbären Berlin in der Champions League. "Dass wir die Entscheidung so treffen müssen, tut uns für alle Klubs, Partner und insbesondere Fans in ganz Deutschland unheimlich leid. Wir haben aber angesichts der aktuellen Entwicklungen die Pflicht, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen. Wir als DEL stellen die Gesundheit von unseren Fans, Spielern und Mitarbeitern in den Fokus", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke.



Auch beim Champions-League-Rückspiel des der FC Bayern gegen den FC Chelsea bleiben die Fans außen vor. Das Spiel am Mittwoch kommender Woche findet hinter verschlossenen Türen statt. "Damit setzt der FC Bayern die Verfügung der bayerischen Staatsregierung um, die zum Schutz der Bevölkerung erlassen wurde. Ziel ist es, das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu minimieren", erklärte der deutsche Fußball-Rekordmeister auf seiner Homepage.

+++

Auch der Fußball-Klassiker zwischen Deutschland und Italien am 31. März in Nürnberg wird zum Geisterspiel. Das Test-Länderspiel wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus nach aktuellem Planungsstand vor leeren Rängen ausgetragen. "Über allem steht die Gesundheit", sagte Generalsekretär Friedrich Curtius in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes. Die Stadt Nürnberg hatte zuvor den DFB über die Entscheidung informiert. "Die Behörden haben nun klare Vorgaben gemacht, für die wir in dieser für uns schwierigen und komplexen Frage sehr dankbar sind. Auch wenn es natürlich bitter ist, dass dieser Klassiker vor leeren Rängen stattfinden muss", sagte Curtius. Zuvor hatte bereits die bayerische Staatsregierung empfohlen,

generelle Veranstaltungen, bei denen mehr als 1000 Menschen aufeinandertreffen, abzusagen.

+++

Diese Fußball-Spiele mit deutscher Beteiligung finden aktuell ohne Stadion-Besucher statt (Stand: 10. März, 20.30 Uhr):

11. März: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln (Bundesliga)

13. März: Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn (Bundesliga); Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück (2. Bundesliga); SpVgg Greuther Fürth - Hamburger SV (2. Bundesliga)

14. März: Borussia Dortmund - Schalke 04 (Bundesliga); 1. FC Köln - FSV Mainz 05 (Bundesliga); 1899 Hoffenheim - Hertha BSC (Bundesliga), Jahn Regensburg - Holstein Kiel (2. Bundesliga); VfL Bochum - 1. FC Heidenheim (2. Bundesliga)

15. März: FC Augsburg - VfL Wolfsburg (Bundesliga)

16. März: Werder Bremen - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

11. März: Paris St. Germain - Borussia Dortmund (Champions League)

12. März: VfL Wolfsburg - Schachtjor Donezk (Europa League)

18. März: FC Bayern - FC Chelsea (Champions League)

19. März: Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers (Europa League)

Novum in der Bundesliga wegen der Corona-Krise: Das rheinische Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln wird als erstes Geisterspiel in der fast 57-jährigen Geschichte des deutschen Fußball-Oberhauses ausgetragen

+++

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Schachtjor Donezk am Donnerstag (21.00 Uhr) wegen der Coronavirus-Epidemie doch ohne Fans bestreiten. Der Klub ist damit "der klaren Handlungsempfehlung des Landes Niedersachsen gefolgt, Großveranstaltungen wie Fußballspiele bis auf Weiteres ohne Stadionpublikum stattfinden zu lassen." Noch am Montag hatten sich die Wölfe optimistisch gezeigt, dass die Partie gegen den ukrainischen Meister planmäßig stattfinden könnte. "Wir bedauern diese Entscheidung, wollen aber in größtmöglicher Fürsorge und im Sinne aller Beteiligten handeln", sagte VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher. Bereits erworbene Tickets für diese Partie werden vom VfL erstattet, teilte der Klub mit: "Über die Abwicklungsmodalitäten wird der Verein zeitnah informieren."

+++

Die Fußball-Spiele in der französischen Ligue 1 und der Ligue 2 finden bis 15. April ohne Zuschauer statt. Das verkündete die Profiliga LFP und reagierte damit auf die Coronavirus-Epidemie.

+++

Auch in Portugal werden Spiele der ersten beiden Fußball-Ligen wegen der Ausbreitung des Coronavirus bis auf Weiteres ohne Zuschauer ausgetragen. Diese Entscheidung gab der portugiesische Verband FPF bekannt. Zuvor hatte eine extra gegründete Taskforce mit "führenden Personen" des portugiesischen Fußballs über notwendige Schritte diskutiert. Bis wann die Sonderregelung gelten wird, blieb zunächst unklar.

+++

Das 178. Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 wird ohne Zuschauer ausgetragen. Die Entscheidung für das Bundesliga-Duell am kommenden Samstag (15.30 Uhr) gab die Stadt Dortmund bekannt. Für den BVB ist dies das zweite "Geisterspiel" binnen vier Tagen. Auch das Achtelfinalrückspiel bei Paris St. Germain am Mittwoch (21.00 Uhr) findet ohne Fans statt.

+++

Das erste "Geisterspiel" in der Geschichte der Fußball-Bundesliga war zuvor perfekt gemacht worden: Das rheinische Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr) wird ohne Publikum ausgetragen. Diese Entscheidung gab die Stadt Mönchengladbach am heutigen Dienstag bekannt. Damit reagieren die Behörden auf die Ausbreitung des Coronavirus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte wiederholt die Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern empfohlen. Die DFL hatte am Montag ein weiteres Mal darauf hingewiesen, dass eine Aussetzung oder ein Abbruch der Meisterschaft nicht infrage komme.

Das Rheinderby sollte ursprünglich am 9. Februar angepfiffen werden, wurde aber wegen des Sturmtiefs "Sabine" verschoben. "Wir bedauern es sehr, dass es zu dieser Entwicklung gekommen ist, folgen aber selbstverständlich den Vorgaben des Landes, das sich diese Entscheidung sicher nicht leicht gemacht hat", sagte Mönchengladbachs Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (CDU). "Es macht überhaupt keinen Sinn, rumzujammern", betonte Gladbachs Coach Marco Rose indes. "Die Situation ist für alle nicht leicht."

+++

Wegen des Coronavirus findet ein weiteres Achtelfinal-Rückspiel der Champions League vor leeren Rängen statt. Die Begegnung zwischen dem spanischen Fußball-Meister FC Barcelona und dem SSC Neapel werde am Mittwoch nächster Woche im Camp Nou ohne Publikum ausgetragen werden, berichteten spanische Medien. Das hätten Barça und die katalanische Regionalregierung bei einem Treffen am Dienstag beschlossen. Der katalanische Sportsekretär Gerard Figueras bestätigte vor Journalisten diese Entscheidung. Zunächst sei wegen der Sars-CoV-2-Infektion sogar auch eine Spielabsage erwogen worden, hieß es in Fachmedien wie "Mundo Deportivo" und "Sport". Im Hinspiel hatte das spanische Team um Weltfußballer Lionel Messi und um den deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen in Neapel ein 1:1 geholt. Am Mittwoch spielt Borussia Dortmund bei Paris

Saint-Germain ebenfalls vor leeren Rängen.

9. März:

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus setzt Italien sämtliche Sportveranstaltungen im Land bis zum 3. April aus. Das sagte Premierminister Giuseppe Conte am Montag. Damit wird auch die italienische Serie A vorerst ihren Spielbetrieb einstellen. Zuvor hatte bereits das italienische Olympische Komitee (Coni) eine entsprechende Maßnahme gefordert. Die neue Regelung soll ab Dienstag gelten. "Der Schutz der Gesundheit ist die Priorität aller", sagte Coni-Chef Giovanni Malagò. Das Coni ist die Dachorganisation für alle Sportverbände Italiens, auch des Fußballverbandes. In der Mitteilung hieß es, die Entscheidung beinhalte nicht internationale Wettkämpfe für Klubs oder Nationalmannschaften, da Coni darüber nicht die Aufsicht habe. Juventus Turin, Neapel und Atalanta Bergamo spielen noch in der Champions League, Inter Mailand und AS Rom in der Europa League.

+++

Die erste Spielabsage im Europapokal: Das ursprünglich für den 19. März angesetzte Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt beim FC Basel kann nach Angaben des Schweizer Clubs wegen des neuartigen Coronavirus nicht in Basel stattfinden. Dies entschied die Kantonspolizei Basel-Stadt nach Rücksprache mit dem Krisenstab. Ob die Partie trotzdem stattfindet und wo, blieb zunächst offen. Der Geschäftsführer des Klubs, Roland Heri, sagte dazu in einem Video: "So weh es dem Fußballherz tut, wir stehen hinter der Entscheidung der Behörde." Die Europäische Fußball-Union habe bereits zugesichert, eine Lösung zu finden.

+++

Beim Radrennen Paris-Nizza wurden am Montag aufgrund der Corona-Krise keine Zuschauer im Zielbereich zugelassen. Weil in Frankreich Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern derzeit nicht abgehalten werden sollen, reagierten auch die Veranstalter. Am Vortag standen noch Zuschauer Spalier. Die Etappe gewann der Italiener Giacomo Nizzolo (NTT) vor dem Deutschen Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), dessen Landsmann Nils Politt (Israel Startup Nation) Vierter wurde. Sieben Teams hatten wegen der Ausbreitung des Virus auf eine Teilnahme an der Rundfahrt verzichtet. Im Gegensatz zu den WorldTour-Rennen in Italien war das Rennen nicht abgesagt worden.

+++

Borussia Dortmunds Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch bei Paris Saint-Germain (Anpfiff um 21.00 Uhr MEZ, ab 20.45 Uhr im DW-Liveticker) findet aufgrund des Coronavirus vor leeren Rängen statt. Das teilte die Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt mit. Im Kampf gegen die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie hatte Frankreich am Sonntagabend grundsätzlich Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen verboten.

+++

Das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur findet am Dienstag wie geplant mit Zuschauern statt. Das hat das Gesundheitsamt Leipzig in einem Gespräch mit RB-Verantwortlichen zur Corona-Krise am Montag entschieden, wie Stadtsprecher Matthias Hasberg sagte. Die Stadt Leipzig begründete die Entscheidung für das Spiel in der Fußball-Königsklasse mit mehreren Punkten: Großbritannien, wo die Gäste am Dienstag herkommen, sei kein Corona-Risikogebiet. Das Spiel sei zudem eine Freiluft-Veranstaltung - und die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts würden nach wie vor zwischen Indoor- und Outdoorveranstaltungen unterscheiden. Zudem habe der zeitliche Faktor gegen eine Absage oder ein Geisterspiel ohne Zuschauer gesprochen.

+++

Fußball-Profis werden sich und dem Schiedsrichter-Gespann wegen der Corona-Epidemie vor Spielen der Champions und Europa League "bis auf Weiteres" nicht mehr die Hände schütteln. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) bekannt. Sie folge damit einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Regelung gelte "für alle UEFA-Spiele", um das Risiko der Virus-Verbreitung zu minimieren.

+++

Das Tennisturnier in Indian Wells im US-Bundesstaat Kalifornien ist wegen der Coronakrise abgesagt worden. Das teilte Turnierdirektor Tommy Haas mit. "Wir sind sehr enttäuscht, aber Gesundheit und Sicherheit haben höchste Priorität", sagte der frühere deutsche Spitzenspieler Haas: "Wir bereiten uns darauf vor, das Turnier an einem anderen Datum auszutragen, und erörtern die Optionen." Damit ist erstmals eine große internationale Sportveranstaltung in den USA von einer Absage wegen der Virus-Pandemie betroffen. Der US-Sport war bislang weitgehend verschont geblieben, allerdings war zuletzt darüber diskutiert worden, Spiele der Profiligen NBA (Basketball) und NHL (Eishockey) unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen.

Von der Absage betroffen ist auch Alexander Zverev

Zuvor hatte die Gesundheitsbehörde des Riverside County einen gesundheitlichen Notstand für das Coachella Valley ausgerufen, in dem Indian Wells liegt, nachdem ein Fall einer Infektion mit dem neuen Coronavirus bestätigt worden war. Das ATP- und WTA-Turnier, das am Donnerstag beginnen sollte, gehört sowohl bei den Männern wie bei den Frauen zur höchsten Kategorie auf der Tour. Nahezu die komplette Weltelite sollte in Kalifornien aufschlagen, unter anderem die Topstars Novak Djokovic, Rafael Nadal, Serena Williams und Naomi Osaka. Auch Deutschlands Nummer eins, Alexander Zverev war für das Turnier gemeldet.

+++

Die Ausbreitung des Coronavirus soll keine Auswirkungen auf den Start der Formel-1-Saison am kommenden Wochenende haben. Die Veranstalter des Großen Preises von Australien schlossen am Montag einen Zuschauerausschluss für das Auftaktrennen in Melbourne (Sonntag, 6.10 Uhr MEZ, ab 5.55 Uhr im DW-Liveticker) aus. Dieses Szenario werde "überhaupt nicht" in Erwägung gezogen, sagte Andrew Westacott, der Chef der Grand-Prix-Betreiberfirma in einem Radiointerview. Westacott verwies dabei auf ein Frauen-Länderspiel im Kricket am vergangenen Sonntag, zu dem über 86.000 Zuschauer geströmt waren.

8. März:

Die Deutsche Fußball Liga will die Saison in der Bundesliga und 2. Liga trotz der Coronavirus-Epidemie bis Mitte Mai wie geplant zu Ende spielen. "Nur so erhalten Clubs und DFL trotz schwieriger Umstände für die kommende Spielzeit Planungssicherheit", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe müssten in beiden Spielklassen ermittelt werden. Die DFL kündigte an, kurzfristig ein Krisentreffen mit den Klubs anzusetzen.

Auch die Handball-Bundesliga will die aktuelle Spielzeit aus denselben Gründen zu Ende spielen. Diese Vorgehensweise sei zwingend nötig, um die benötigte Planungssicherheit für die kommende Spielzeit zu gewährleisten, erklärte die HBL.





Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn empfohlen, wegen der schnellen Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Von solchen Absagen könnten auch Spiele in den höchsten Spielklassen im Fußball, Handball, Eishockey, Basketball und Volleyball betroffen sein. Absagen von Großveranstaltungen treffen die Gesundheitsämter vor Ort. NRW-Gesundheitsminister Laumann sagte allerdings in der ARD, die Gesundheitsbehörden sollten Spahn folgen. Damit könnte es schon am Mittwoch zu einem Geisterspiel beim Rheinderby kommen.

In der italienischen Serie A sind Geisterspiele bereits an der Tagesordnung. Dort wird bereits über eine komplette Absage der Meisterschaft diskutiert. Bis zum 3. April werden in Italien alle Sportveranstaltungen ohne Zuschauer ausgetragen. Am Dienstag will der italienische Fußball-Verband über die Fortführung der Serie A entscheiden.

+++

Aus Sorge vor der Ausbreitung des Coronavirus soll der zweite Saisonlauf der Formel 1 in Bahrain am 22. März ohne Zuschauer an der Strecke ausgetragen werden. Man wolle dadurch nach Absprache mit internationalen Partnern und dem Gesundheits-Krisenstab des Königreichs "sicherstellen, dass weder der Sport noch seine weltweite Anhängerschaft übermäßig beeinträchtigt werden", teilte der Veranstalter des Nachtrennens mit. Die Saison soll am kommenden Sonntag in Melbourne/Australien starten. Das für den 19. April geplante vierte Saisonrennen in China, dem Ausbruchsland des Coronavirus, wurde bereits Mitte Februar auf unbestimmte Zeit verschoben.

+++

Ersatzlos gestrichen wurde die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen in Kanada (31. März bis 10. April). Auch die Männer-WM im Mai in der Schweiz rückt vermehrt in den Fokus, für Weltverbands-Präsident Rene Fasel gilt aber ein Zuschauerausschluss noch als "undenkbar". In anderen Wintersportarten ist dieser bereits Realität: Der Biathlon-Weltcup in Nove Mesto wurde ebenso ohne Fans ausgetragen wie die Nordischen Weltcups am Holmenkollen.

7. März:

Die Auswirkungen der Corona-Krise haben nun auch den Sport in den USA erreicht. Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA forderte laut Medienberichten die 30 Teams auf, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten und Notfallpläne zu erstellen. Eine mögliche Maßnahme sei es, die Spiele vor leeren Rängen auszutragen. Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers kritisierte die seiner Meinung nach "unmöglichen" Pläne und drohte mit Boykott. "Wenn ich das Parkett betrete und es sind keine Zuschauer in der Halle, dann spiele ich nicht", sagte James nach dem 113:103-Sieg am Freitag gegen die Milwaukee Bucks. "Ich habe noch nie ohne Zuschauer gespielt. Ich spiele für meine Teamkollegen, aber auch für die Fans. Darum geht es doch."

6. März:

Der eigentlich für den 21. März geplante Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo und zwei weitere italienische Radrennen sind wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter RCS mit. Neben dem traditionsreichen Eintagesrennen sind auch die beiden Rundfahrten Tirreno-Adriatico (11. bis 17. März) und Giro di Sicilia (1. bis 4. April) betroffen. Die Rennen sollen nach Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Am Mittwoch hatte die italienische Regierung entschieden, dass bis zum 3. April alle Sportveranstaltungen ohne Publikum stattfinden. In Italien gibt es die meisten Fälle der Lungenkrankheit Covid-19 in Europa. Mehr als 3000 Menschen haben sich mit dem Virus infiziert, mehr als 100 sind bereits gestorben. Mehrere Fußballspiele der Serie A und im Pokals waren zuletzt bereits verlegt worden.

+++

Wegen des Coronavirus werden die nächsten Spiele in der ersten und zweiten dänischen Fußballliga ohne Publikum stattfinden. Nach einer Forderung der Regierung, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern abzusagen oder zu verlegen, entschlossen sich die beiden Ligen, bis auf Weiteres vor leeren Rängen zu spielen. Auch ein Freundschaftsspiel der dänischen Nationalmannschaft gegen die Färöer am 27. März in Herning wird ohne Stadionzuschauer angepfiffen, wie der Fußballverband DBU mitteilte.

+++

Der Chef-Virologe der Berliner Charité ist wegen der vielen Coronavirus-Fälle im Kreis Heinsberg bei Mönchengladbach für die Absage von Bundesligaspielen in der Region. "Volle Stadien mit Zehntausenden von Fans - gerade in Gegenden wie dem vom Coronavirus jetzt stark betroffenen Rheinland - müssten aus medizinischer Sicht eigentlich gestoppt werden", sagte Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie der Charité, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das Stadion von Borussia Mönchengladbach liegt keine zehn Kilometer vom Kreis Heinsberg entfernt, der bundesweit am stärksten vom Coronavirus betroffen ist. Die Behörden hatten dennoch entschieden, dass das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund an diesem Samstag stattfinden kann. Ein Sprecher der Stadt verteidigte den Beschluss. Das Infektionsrisiko sei gering.

+++

Im Landkreis Heinsberg werden wie schon vor Wochenfrist auch am kommenden Wochenende keine Fußballspiele ausgetragen. Das teilte der Fußballverband Mittelrhein mit.

5. März:

Es dürfte nur die erste von mehreren Absagen sein: Das italienische Straßenrennen Strade Bianche ist aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs abgesagt worden. Das für den kommenden Samstag bei Frauen und Männern geplante Eintagesrennen über die weißen Naturstraßen der Toskana (Italienisch: Strade Bianche) kann nicht stattfinden, da die italienische Regierung per Dekret große Sportveranstaltungen bis zum 3. April untersagt hat. Das bestätigte der Veranstalter RCS am Donnerstag. Das Unternehmen, zu dem auch die Sportzeitung Gazzetta dello Sport gehört, veranstaltet auch die Fernfahrt Tirreno-Adriatico (11. bis 17. März) und den Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo (21. März) - beide stehen ebenfalls vor dem Aus. Voraussetzung für die Durchführung der Rennen ist, dass sie unter Ausschluss von Publikum stattfinden oder ein Mindestabstand zwischen Personen von mindestens einem Meter gewahrt werde. Beides ist bei großen Straßen praktisch unmöglich zu gewährleisten. Manche Rennställe wie die britische Ineos-Mannschaft oder die niederländische Equipe Jumbo-Visma hatten ihre Starts bei den Rennen bereits abgesagt. Strade Bianche hat sich trotz seiner erst kurzen Geschichte zum Kultrennen entwickelt - mit spektakulären Bildern der Toskana und Menschenmassen an der Strecke.

+++

Italiens Fußballer bekommen neue Verhaltensregeln: Kein gemeinsamer Torjubel, keine Autogramme, kein Besuch von Diskotheken - Italiens Fußballprofis sollen nach einem Maßnahmenkatalog des Sportärzteverbands ihr Verhalten auf und abseits des Platzes wegen des Coronavirus ändern. Zu dem Kodex gehören unter anderem: keine Umarmungen, Küsse und Händeschütteln. Fußballer sollen keine Flaschen, Bademäntel, oder Handtücher tauschen. Kontakte zu den Zuschauern sollen vermieden, Mikrofone bei Interviews desinfiziert werden. Kinder dürfen nicht mehr mit auf das Spielfeld laufen. Die Mixed-Zonen in den Stadien werden gesperrt. Der SSC Neapel rät seinen Fußballern von Besuchen bei Angehörigen ab, die außerhalb der Region leben. Spieler wurden zudem angewiesen, sich von Lokalen, vor allem von Diskotheken, fernzuhalten.

4. März:

Premiere abgeblasen: Die für kommende Woche geplante Eröffnung der neuen Basketball Africa League (BAL) ist wegen der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Die Entscheidung gab die nordamerikanische Profiliga NBA als BAL-Partner bekannt. Die BAL-Premiere sollte am 13. März in Senegals Hauptstadt Dakar erfolgen. Nachdem zu Wochenbeginn allerdings die erste offiziell bestätigte Corona-Infektion in dem Land aufgetreten war, entschlossen sich die Organisatoren zur Vermeidung einer weiteren Verbreitung des Virus zur Verlegung. Für die erste BAL-Saison sind zwölf Mannschaften aus verschiedenen Ländern des Kontinents gemeldet. Der Fall in Senegal bedeutet die zweite Corona-Ansteckung in Afrika.

+++

Jürgen Klopp stellt klar: Fußballtrainer können vieles erklären, aber definitiv nicht die Coronavirus-Krise.

3. März:

Sind die Spiele in Gefahr? Seiko Hashimoto versucht das Sport-Highlight zu retten

Japans Olympia-Ministerin Seiko Hashimoto hält eine Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio innerhalb dieses Jahres für möglich - zumindest theoretisch. Im Vertrag zur Ausrichtung der Spiele sei nämlich festgelegt, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) nur dann das Recht habe, die Spiele abzusagen, wenn sie nicht innerhalb des Jahres 2020 abgehalten werden, erklärte Seiko Hashimoto am Dienstag auf eine Frage im Haushaltsauschuss des japanischen Parlaments. Allerdings hat das IOC genauso wie auch die japanischen Organisatoren immer wieder bekräftigt, dass man trotz des Coronavirus-Ausbruchs an den Spielen in Tokio wie geplant festhalte. "Wir gehen davon aus, dass die Spiele am 24. Juli beginnen. Alle Ratschläge der Weltgesundheitsorganisation sind, dass die Spiele stattfinden können", sagte IOC-Sprecher Mark Adams auf einer Pressekonferenz in Lausanne im Anschluss an die IOC-Exekutivsitzung. Adams bezog sich auch darauf, dass die WHO den Virus Sars-CoV-2 aktuell nicht als globale Pandemie einstuft und es keinen Reise-Bann gebe.

Video ansehen 02:40 Teilen Olympische Spiele in Gefahr? Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/3Yp3u Olympische Spiele in Tokio in Gefahr?

"Das IOC setzt sich weiterhin voll und ganz für den Erfolg der Olympischen Spiele ein", hatte auch IOC-Präsident Thomas Bach erklärt. Seit Mitte Februar sei eine Task Force, bestehend aus IOC, Organisationskomitee, der Stadt Tokio, der japanischen Regierung und teilweise auch der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Einsatz. Auf eine Verschiebung oder gar Absage der Sommerspiele ging der 66-Jährige nicht ein. Die Sommerspiele in Tokio sollen nach bisheriger Planung am 24. Juli eröffnet werden. Japan zählt bisher ein Dutzend Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Die meisten Sportveranstaltungen sowie vorolympischen Wettkämpfe wurden in dem Land bereits abgesagt, um eine Ausbreitung des neuartigen Virus Sars-CoV-2 zu verhindern. Bach ermutigte dennoch alle Athleten, "die Vorbereitungen auf die Spiele fortzusetzen - mit voller Zuversicht und Vollgas".

+++

Die UEFA-Führung hat angesichts der Coronavirus-Krise erstmals eingeräumt, mit Blick auf die Europameisterschaft im Sommer diverse Notfall-Optionen zu prüfen. "Wir haben verschiedene Szenarien. Wir wollen aber diese im Moment nicht öffentlich diskutieren", sagte Generalsekretär Theodore Theodoridis nach dem Kongress der Europäischen Fußball-Union in Amsterdam. Der Grieche sprach allerdings nicht von einer möglichen Absage oder Verschiebung des Turniers vom 12. Juni bis 12. Juli in zwölf Ländern und warnte auch vor voreiligen Schlüssen. "Wir wollen nicht spekulieren, was in drei oder vier Monaten passiert", sagte er. Auch UEFA-Präsident Aleksander Ceferin äußerte sich eher vage: "Sie wissen nicht, wie viele Sorgen wir haben, Sicherheit, politische Stabilität, Virus. Wir kümmern uns darum, und wir sind zuversichtlich, dass wir damit umgehen können."

+++

Bundesligist Borussia Dortmund sagt eine für den Sommer geplante Asien-Reise in der Saisonvorbereitung wegen der Corona-Epidemie ab. "Das tut uns sehr leid, weil wir wissen, wie sehr sich die Menschen vor Ort wünschen, dass wir ihnen wieder nahe sind", sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer der "Sport Bild". Der Verein gehe "absolut gewissenhaft und verantwortungsbewusst" mit der Bedrohung durch den Coronavirus um: "Wir ergreifen sämtliche Schutzmaßnahmen, die nötig sind. Die Sicherheit der Mannschaft und aller Mitarbeiter des BVB hat immer oberste Priorität."

+++

Erst die Absage des Rennens in China, jetzt verschärfte Einreisebestimmungen in Vietnam: Das Coronavirus beeinträchtigt weiterhin die Formel 1. Vietnam lässt nun unter anderem Reisende aus Italien nur noch ins Land, wenn sie eine Erklärung über ihren Gesundheitszustand abgeben und sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Dies würde vermutlich auch Mitarbeiter von Sebastian Vettels Ferrari-Rennstall betreffen. In Hanoi soll am 5. April das dritte Rennen der der Formel-1-Saison ausgetragen werden. Der Veranstalter hatte zuletzt versichert, dass das Debüt der Königsklasse in Vietnam wie geplant stattfinden soll.

+++

In der Schweiz wurden alle Fußballspiele der 1. und 2. Liga für März abgesagt. Wenn das derzeit bis zum 15. März geltende Veranstaltungsverbot des Schweizer Bundesrates nicht verlängert wird, soll am 4. und 5. April wieder gespielt werden. Fraglich ist derzeit, ob das Europa-League-Achtelfinale zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt stattfinden kann.

+++

Keine Gästefans: Die Halbfinal-Partie im italienischen Fußball-Pokal zwischen Juventus Turin und dem AC Mailand muss wegen des neuartigen Coronavirus ohne Mailänder Anhänger stattfinden. Die Regionen Lombardei, in der Mailand liegt, Venetien und Emilia-Romagna gelten als besonders betroffen. Deswegen dürfen Fans aus diesen Regionen nicht zum Spiel anreisen.

Das Ligaspiel des AC Mailand gegen Genau am vergangenen Wochenende wurde wegen der Corona-Epidemie verschoben

2. März:

Werden die Playoffs zur EURO 2020 wie geplant stattfinden können? Die Europäische Fußball-Union (UEFA) selbst schließt Konsequenzen durch die Coronavirus-Krise nicht mehr aus. "Wir sind in Kontakt mit den lokalen Behörden und werden darauf reagieren, was sie uns sagen", erklärte UEFA-Mediendirektor Phil Townsend am Rande der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am Montag in Amsterdam: "Wenn die Behörden ihre Ansicht ändern, werden wir unsere ändern." Die Playoffs, bei denen die letzten vier Starter der EURO 2020 ermittelt werden, sind für den 26. und 31. März angesetzt.

29. Februar:

In der italienischen Fußball-Meisterschaft sind am Samstagmittag zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung des Virus gleich fünf Begegnungen des Wochenendes abgesagt worden. Zu den gestrichenen Begegnungen gehört auch das Topspiel zwischen Meister Juventus Turin und Inter Mailand. Außerdem sagte der nationale Ligaverband die Spiele AC Mailand gegen CFC Genua, FC Parma gegen SPAL Ferrara, US Sassuolo gegen Brescia Calcio und Udinese Calcio gegen AC Florenz ab. Die Spiele hatten ursprünglich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden sollen.

+++

In Frankreich fällt ein weiteres Sportgroßereignis aus. Die Organisatoren des Halbmarathons in Paris sagten das Rennen am Samstag rund 24 Stunden vor dem geplanten Start ab. Durch die Entscheidung soll eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert werden. Die Absage erfolgte unmittelbar nach dem Erlass neuer Vorschriften für Großereignisse durch die französische Regierung vom Samstagmittag. Demnach dürfen in Frankreich vorerst keine Hallenveranstaltungen mit über 5000 Besuchern und bestimmte Freiluftveranstaltungen mehr stattfinden.

28. Februar:

FIFA-Präsident Gianni Infantino hält eine Absage der kommenden Fußball-Länderspiele im März aufgrund des Coronavirus nicht für undenkbar. "Ich würde im Moment nichts ausschließen", sagte der 49-Jährige laut der Nachrichtenagentur AP am Freitagabend in Holywood in Nordirland. "Ich hoffe, wir müssen nicht in diese Richtung gehen. (...) Wir dürfen das nicht unterschätzen und sagen, es ist nichts. Aber wir dürfen auch nicht überreagieren und in Panik geraten. Wir müssen uns an die Anweisungen der Behörden halten." Die deutsche Nationalmannschaft spielt im Rahmen der Vorbereitung auf die EM 2020 am 26. März in Madrid gegen Spanien und fünf Tage später in Nürnberg gegen Italien.

+++

Die Stars des FC Bayern sollen auf Empfehlung der medizinischen Abteilung des Clubs wegen des Coronavirus bis auf Weiteres keine Autogramme mehr schreiben und auch nicht für Fotos oder Selfies mit den Fans zur Verfügung stehen. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister mit. Basierend auf den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts habe Mannschaftsarzt Roland Schmidt, der internistische Leiter der medizinischen Abteilung des FC Bayern, diese Empfehlung gegeben. "Wir bitten um das Verständnis unserer Fans und aller Besucher unserer Trainingseinheiten und unserer Spiele", hieß es in der Mitteilung auf der Internetseite des Münchener Vereins.

+++

In der Schweiz haben die Behörden durchgegriffen: Der Bundesrat verbot am Freitag bis zum 15. März alle Sportveranstaltungen mit mehr als 1000

Zuschauern. Alle Fußball-Erstligapartien des Wochenendes wurden auf einen unbestimmten Termin verlegt.

+++

Die Angst vor einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus hat die Organisatoren des Ski-Weltcups von La Thuile zu Vorgaben für Journalisten veranlasst. Am Wochenende sind in dem Ski-Ort im Nordosten Italiens zwei Damen-Rennen geplant. Um die Gefahr einer möglichen Verbreitung des Virus zu minimieren, beschlossen die Veranstalter und der Weltverband FIS Interview-Verhaltensregeln für den Super-G am Samstag und die Alpine Kombination am Sonntag.

Reporter, Kameraleute und Fotografen müssen bei den Interviews zu den Rennfahrerinnen im Zielbereich einen Mindestabstand von eineinhalb Metern halten. Ferner soll bei Mikrofonen nach jeder Sportlerin die Schutzhülle gewechselt werden. Das gilt auch für TV-Moderatoren von Live-Übertragungen. Pressekonferenzen sowie die öffentlichen Siegerzeremonien und Startnummern-Vergaben wurden zudem gestrichen. Jedem Journalisten oder Ehrengast wurde verboten, den Sportlerinnen die Hand zu geben.

+++

Ex-DFB-Präsident Theo Zwanziger

Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger will auch aus Sorge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus nicht zum "Sommermärchen"-Prozess nach Bellinzona in die Schweiz reisen. "Ich halte es für absolut unzumutbar, eine Reise ins Tessin, das an die Lombardei grenzt, und in dem Veranstaltungen abgesagt werden, anzutreten", sagte Zwanziger.

Der 74-Jährige ist von den Schweizer Behörden wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung angeklagt. Der erste von zehn Verhandlungstagen ist für den 9. März anberaumt. Neben Zwanziger gehören auch die ehemaligen DFB-Funktionäre Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt sowie der ehemalige Schweizer FIFA-Generalsekretär Urs Linsi zu den Angeklagten. Alle haben die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Das Verfahren gegen Franz Beckenbauer war im Vorjahr abgetrennt worden.

+++

Das Stadion von Borussia Dortmund

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund befürchtet nach Verbreitung des neuartigen Coronavirus keine Einnahmeausfälle durch mögliche Spielabsagen. Der Verein habe eine Ausfallversicherung, sagte ein BVB-Sprecher. Der Aktienkurs des Vereins im S-Dax war am Morgen gegen 11.30 Uhr um mehr als sieben Prozent gefallen, während auch der wichtigste deutsche Aktienindex Dax wegen der Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus um mehr als fünf Prozent ins Minus gerutscht war. Borussia Dortmund empfängt am Samstag den SC Freiburg im eigenen Stadion.

+++

Der dänische Radprofi Michael Mörköv kann wegen des Verdachts auf eine Infizierung mit dem Coronavirus bis auf weiteres nicht an den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Berlin teilnehmen. Nach einer Mitteilung des nationalen Radsportverbandes werde der 34-Jährige schnellstmöglich getestet.

+++

Auch mit Blick auf das anstehende Formel-1-Rennen in Melbourne hat der australische Gesundheitsminister Greg Hunt zu Besonnenheit bei seinen Landsleuten gemahnt. "Die Botschaft heute, aus den Staaten und Territories, lautet, gehen Sie Ihrem Alltag nach", sagte der Ressortchef. "Gehen Sie ins chinesische Restaurant, gehen Sie zum Football oder Grand Prix oder zum Netzball."

In Australien sei das Coronavirus "effektiv eingedämmt", man solle keine überzogene Angst vor Veranstaltungen mit vielen Menschen haben. Am 15. März findet in Melbourne der erste Formel-1-Grand-Prix des Jahres statt.

27. Februar:

Die UAE Tour der Radprofis in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist zwei Etappen vor dem Ende wegen der Coronavirus-Epidemie abgebrochen worden. Dies teilten die Organisatoren mit. Hintergründe des Abbruchs waren zunächst unklar. Auch darüber, ob Fahrer infiziert sind, gab es widersprüchliche Aussagen. Alle Profis sollen auf das Virus getestet werden.

"Es ist eine Schande, dass die UAE Tour abgebrochen wurde, aber Gesundheit muss vorgehen", twitterte der britische Radstar Chris Froome, der in den Emiraten sein Renn-Comeback nach langer Verletzungspause bestritt: "Wir warten die Tests ab und bleiben bis dahin im Hotel." Auch die deutsche Rundfahr-Hoffnung Emanuel Buchmann und Sprintstar Pascal Ackermann (beide Bora-hansgrohe) gehörten zum Fahrerfeld.

+++

Sollten die Bundesligaspiele am Wochenende wegen des Coronavirus abgesagt werden? Noch gibt es darauf keinen Hinweis. Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit rät aber im DW-Interview zur Vorsicht und zur Absage.

+++

Nationalmannschaftsarzt Prof. Dr. Tim Meyer schließt Geisterspiele wie in Italien in der Fußball-Bundesliga und im DFB-Pokal angesichts des grassierenden Coronavirus nicht aus. "Sicherlich ist dies eine Überlegung, die in Frage kommt", sagte Meyer im Interview mit dfb.de.

Der Vorsitzende der Medizinischen Kommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) betonte aber, dass es sinnvoll sei, "dass der Fußball nicht isoliert entscheidet, sondern in Absprache mit den Gesundheitsbehörden." Der DFB und die Deutsche Fußball Liga (DFL) stünden in engem Austausch mit den zuständigen Institutionen.

"Entscheidungen über flächendeckende Maßnahmen wie einen Zuschauerausschluss im Profifußball oder Spielabsagen in den Kreisligen müssen die Gesundheitsbehörden treffen, denn dabei sind neben Aspekten der Infektionsvorbeugung auch solche des gesamten öffentlichen Lebens zu berücksichtigen, von dem der Fußball nur einen Teilbereich darstellt", sagte Meyer.

+++

Ein führender japanischer Infektions-Experte hat zum ersten Mal die Durchführung der Sommerspiele in Tokio infrage gestellt. Norio Ohmagari, Direktor der Abteilung für Infektionskrankheiten im nationalen Gesundheitszentrum, sagte am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP:

"Wir stehen am Scheidepunkt für eine Eindämmung des Coronavirus. Sollte die Zahl der Infizierten im Land in den nächsten drei Wochen nicht abnehmen, sollte man wirklich darüber nachdenken, die Olympischen Spiele auszutragen oder nicht. Das ist eine große Entscheidung."

Die Olympischen Spiele sollen am 24. Juli beginnen, die Paralympics am 24. August.

Der Kölner Sportmediziner Professor Hans-Georg Predel warnte in einem Interview mit der "WAZ": "Die Olympischen Spiele in Asien sind eine ganz haarige Angelegenheit, das ist eine internationale Begegnungsplattform mit vielfältigstem Austausch, sozusagen der Albtraum eines jeden Infektiologen."

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hält trotzdem an den Spielen in Tokio fest. Die IOC-Koordinierungskommission setze sich voll und ganz für die planmäßige Austragung der Sommerspiele ein, sagte IOC-Präsident Thomas Bach laut der Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit japanischen Medien.

+++

Für Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler sind selbst "Geisterspiele" in Tokio vor leeren Zuschauerrängen "ein mögliches Szenario - da schwebt ein Damoklesschwert drüber", sagte der 28 Jahre alte Thüringer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

"Einfach, wenn ich mir die wirtschaftlichen Verhältnisse bei den Spielen anschaue. Man weiß ja, was finanziell dahintersteht: Auch TV ist da ein großes Thema", betonte der Europameister vom LC Jena.

"Es wäre extrem traurig - Geisterspiele wären aus meiner Sicht das Worst-Case-Szenario. Da wäre Verschieben definitiv besser", meinte Röhler.

+++

Die deutschen U-20-Frauen haben ihre für kommende Woche geplante Länderspielreise nach Japan abgesagt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag unter Verweis auf die "Ausbreitung des Coronavirus" mit. Das zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Costa Rica und Panama geplante Spiel gegen U-20-Weltmeister Japan am 7. März findet damit nicht statt. Die Reise war für den Zeitraum vom 2. bis 10. März geplant.

Auswirkungen gibt es auch auf den Amateurfußball:

Für Bundesinnenminister Horst Seehofer ist die Absage im Westen der Republik noch kein Grund, generell über Spielverschiebungen nachzudenken:

+++

Der Asiatische Fußballverband (AFC) hat wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus mehrere für März geplante Gruppenspiele der asiatischen Champions League verlegt. Bei zwei Krisentreffen mit Mitgliedsverbänden und Liga-Vertretern soll über das weitere Vorgehen beraten werden, wie der AFC am Donnerstag in Kuala Lumpur mitteilte.

Zuvor hatte der Verband bereits Spiele, bei denen die chinesischen Clubs Guangzhou Evergrande, Shanghai Shenhua und Shanghai SIPG beteiligt sind, auf April und Mai verlegt.

26. Februar:

Die Spiele der deutschen Fußball-Bundesligen scheinen zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Gefahr, so die DFL am Mittwoch.

+++

Die italienischen Golfer Lorenzo Gagli und Edoardo Molinari sind bei den Oman Open unter Quarantäne gestellt worden. Gagli sagte der italienischen Zeitung "La Nazione", dass ein Arzt der European Tour ihm nach dem Frühstück am Mittwoch mitgeteilt habe, er müsse zurück in sein Zimmer. Molinari, sein Zimmerpartner für die Woche in Oman, sei in ein anderes Zimmer gebracht worden.

+++

Die alpinen Ski-Weltcupfinals im italienischen Cortina d'Ampezzo werden aufgrund der Coronavirus-Epidemie ohne Zuschauer stattfinden. Das sagte Markus Waldner, Renndirektor des internationalen Skiverbandes FIS, dem schwedischen Fernsehsender SVT. Die Rennen finden vom 18. bis 22. März statt, Cortina liegt in der Region Venetien, die stark vom Ausbruch des Virus betroffen ist. "So wie es jetzt aussieht, wird in Cortina gefahren, aber ohne Fans", so Waldner. In Norditalien werden auch einige Fußballspiele der ersten Liga als Geisterspiele ausgetragen.

+++

Knapp fünf Monate vor der Eröffnungsfeier am 24. Juli drohen den Sommerspielen in Tokio die ersten direkten Auswirkungen durch das Coronavirus. Wie OK-Chef Toshiro Muto am Mittwoch erklärte, wird der traditionelle Fackellauf, ein elementarer Bestandteil Olympischer Spiele, eventuell verkürzt. "Wir denken keinesfalls daran, ihn abzusagen", erklärte der Muto: "Aber wir werden uns überlegen, wie wir es durchführen können, ohne das Virus weiter zu verbreiten. Dazu gehört auch eine Reduzierung des Umfangs." Die Fackel soll ihren Weg durch Japan am 26. März beginnen und durch alle 47 Präfekturen des Landes nehmen. Muto betonte erneut, dass eine Verlegung oder gar eine Absage der Spiele keine Option sei.