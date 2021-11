Corona-Politik: die ungelösten Fragen

1. Wie lassen sich die Hochbetagten schützen?

30.000 der 70.000 Corona-Toten der zweiten Pandemie-Welle im Winter 2020/21 lebten in Alten- und Pflegeheimen, warnte Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin bei einer Pressekonferenz in Berlin. Damit nicht wieder viele sterben müssten, sei es jetzt wichtig, sich auf diese Bevölkerungsgruppe zu konzentrieren. Es brauche mehr Infektionsschutz, Einträge des Virus in die Heime müssten verhindert werden. Scherer wirkte sichtlich verärgert. Denn es gab bereits wieder Meldungen über Infektionen und mehrere Tote in Heimen.

In anderen Ländern gibt es eine Impfpflicht der dort Angestellten, um die Infektionsgefahr zu reduzieren - nicht so in Deutschland. Eine Impfpflicht werde es nicht geben, hatte auch Kanzlerin Angela Merkel immer wieder betont. Der amtierende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn argumentiert aktuell mit der Sorge vor einer Spaltung der Gesellschaft bei einer Pflicht zur Impfung. Außerdem könnten gerade dringend gebrauchte - ungeimpfte - Pflegekräfte dann ihren Job hinschmeißen. Allerdings gibt es auch einzelne Stimmen aus den Ländern und von Virologen, die das anders sehen.

Angesichts der stagnierenden Impfquote leibt vor allem eines: Testen. Doch hier gibt es bislang keine einheitlichen Regeln. Zuständig sind die Bundesländer. Manche haben schon verschärft. In Brandenburg zum Beispiel müssen sich bei gleichbleibend hohen Infektionszahlen (Inzidenz von mehr als 100 Fällen pro 100.000 Einwohner der vergangenen 7 Tage) die nicht-geimpften Beschäftigten vor jedem Arbeitstag testen. Andere Länder hätten noch keine verpflichtenden Test-Strategien, sagte Spahn bei einer Pressekonferenz in Berlin. Bei einem Gesundheitsgipfel von Bund und Ländern sollen deshalb einheitliche Regeln besprochen werden.

2. Boostern für alle oder nicht?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ließ sich Ende Oktober medienwirksam drittimpfen

Das Boostern, also eine Auffrischungsimpfung ist einer der derzeit größten Streitpunkte. Auf der einen Seite der Bundesgesundheitsminister, der dafür auch die - teuren - Impfzentren wiederbeleben möchte. Sein Ziel: Boostern für alle (außer Kinder). Rechtlich erlaubt ist das bereits.

Doch auf der anderen Seite gibt es Ärzte-Vertreter und die Impfkommission. Sie sagen: Boostern jetzt nur für bestimmte Risiko-Gruppen - und zwar in den Hausarztpraxen.

Der Chef der Impfkommission Thomas Mertens will Booster-Impfungen für diejenigen, die sie am dringendsten brauchen

Die über 70-Jährigen bräuchten eine Drittimpfung am dringendsten, sagte der Chef der "Ständigen Impfkommission" Thomas Mertens. Weil bei ihnen der Immunschutz sechs Monate nach der zweiten Spritze stark sinke und die Gefahr einer schwerer Erkrankung wachse. So sei die Datenlage. "Wir geben evidenzbezogene Empfehlungen, haben uns immer daran gehalten und lassen uns nicht beeinflussen", sagte Mertens in Richtung Politik.

Die Impfkommission empfiehlt zudem eine Auffrischungsimpfung für das Personal und die Bewohner von Altenheimen. Zusammen wären das 15 Millionen Menschen. Von ihnen geimpft sind aktuell zwei Millionen. Da ist noch viel Luft nach oben.





Allerdings stiegen die Zahlen der Dritt-Impfungen zuletzt erheblich - sogar über das Niveau der Erst- und Zweit-Impfungen. Wäre noch die Frage: wer sagt den Leuten Bescheid? Bislang gibt es nach Angaben von Spahn nur zwei Bundesländer, die zu einer Dritt-Impfung schriftlich einladen.

Es gibt noch eine andere, internationale Komponente in dieser Debatte. Es dürfe nur so viel geimpft werden wie nötig, findet Mertens. Auch die Dritte Welt habe schließlich einen Anspruch auf Impfstoff, die reicheren Ländern dürften diesen nicht "vollständig absorbieren".

3. Wer impft weiter?

Impfzentren oder Hausärzte oder beide? Auch hier gibt es noch einiges zu regeln.

Es gibt Hausärzte, die keine Dritt-Impfungen anbieten wollen. Weil es organisatorisch zu schwierig ist. Die Praxen müssen nämlich Impfdosen zwei Wochen im Voraus bestellen und bekommen dann wie gehabt keine Einzeldosen, sondern Sechser-Packs. Weil nichts weggeschmissen werden darf, müssen dann immer auch passend viele Impflinge erscheinen. Doch das geht nicht immer. Der Umgang mit "Verwerfungen" müsse dringend geregelt werden, mahnte Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.

Die Lage bei den Impfzentren ist auch nicht einfach. Vom Deutschen Städtetag kam die Warnung, dass viele der Impfzentren inzwischen anderweitig genutzt würden. Schließlich hatten Bund und Länder Ende September, also vor nicht allzu langer Zeit, vereinbart, die Zentren wieder zu schließen beziehungsweise zurückzufahren. "Auch in der Pandemie braucht es ein Mindestmaß an Kalkulierbarkeit von Entscheidungen", merkte der Städtetag verärgert an.

In Deutschland sind noch mehr als 12 Millionen Einwohner über 12 Jahren nicht geimpft

Andere diskutieren einen dritten Weg. "Wir müssen den Impfstoff zu den Menschen bringen und nicht umgekehrt", hieß es vom Gesundheitsexperten der Grünen, Janosch Dahmen. Er rege an, das Personal aus den Impfzentren zu reaktivieren und vollständig für mobile Angebote einzusetzen. Berlin zeigt seit kurzem mit dem "Impfen im Einkaufszentrum", dass es auch einfacher geht.

4. Wer entscheidet eigentlich?

Angela Merkel und die Spitzen der Bundesländer hatten vieles in der Corona-Politik an den Parlamenten vorbei entschieden. Das ging, weil es eine offiziell festgestellte "epidemische Notlage" gab. Doch diese Notlage läuft am 25. November aus. Viele Maßnahmen hätten von den Ländern in Eigenverantwortung weitergeführt werden können. Doch die wollen aus rechtlichen Gründen lieber einen vom Bund vorgegebenen Rahmen.

Die mögliche neue Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP hat sich bereits dazu bereit erklärt. Ein entsprechendes Gesetz soll im Laufe des November fertig werden. Pauschale Lockdowns oder Ausgangssperren soll es dann nicht mehr geben. Und: Die "Dominanz der Exekutive" müsse aufhören und die Entscheidung zurück in die Parlamente kommen. Doch da sich die Lage nun sehr schnell verschlechtert hat, wird eine erneute Runde von Kanzlerin und Länderchefs diskutiert. Noch ist man sich nicht einig, aber ein Treffen könnte in der kommenden Woche stattfinden. Kommt dann ein Lockdown für Ungeimpfte, wie Gerüchte sagen?

5. Was passiert an den Schulen?

In den Schulen enden aktuell nach und nach die Herbstferien. Noch vor einigen Wochen hieß es vielerorts, die Maskenpflicht im Unterricht werde dann wegfallen. Nun aber schrecken einige Bundesländer vor diesem Schritt zurück. Jedes Bundesland kann dies selbst entscheiden. Allerdings riefen gerade auch viele Eltern nach bundeseinheitlichen Regeln nicht nur für die Masken, sondern auch für Quarantäne-Maßnahmen. Das ist aktuell nicht in Sicht.

In einem Punkt herrscht Einigkeit: Schulen sollen offen bleiben. Auch wenn es für Kinder unter 12 Jahren noch immer keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Das könnte sich erst nach einer EU-Zulassung ändern, vielleicht im Dezember. Die USA als Vorbild zu nehmen, wo impfen für Kinder ab 5 Jahren erlaubt ist, lehnt Mertens von der Impfkommission mit dem Verweis auf den dort anderen "Krankheitsstand" ab, ohne das näher auszuführen.

Alle diese ungelösten Fragen - es gibt noch mehr - sorgen für Verunsicherung im Land. Doch gerade die könnte ein Grund dafür sein, dass die Impfquote in Deutschland mit rund 66 Prozent im internationalen Vergleich nur mittelmäßig ausfällt.