Mallorca macht sich locker

Mallorca hebt die meisten der noch geltenden Corona-Einschränkungen auf. Wie die Regionalregierung in Palma mitteilte, treten die Lockerungen bereits mit der Veröffentlichung im Amtsblatt an diesem Dienstag (01.03.2022) in Kraft - auch auf den anderen Balearen-Inseln Menorca, Ibiza und Formentera.

Abgeschafft werden zahlreiche Restriktionen - darunter Beschränkungen der Besucherzahlen - etwa in der Gastronomie, im Nachtleben, bei Kultur-, Sport- und anderen Veranstaltungen. Zur Begründung verwies die Regionalregierung auf den massiven Rückgang der Infektionszahlen in jüngster Zeit und die hohe Impfquote auf den Balearen. Eine 3G-Regel - geimpft, genesen, getestet - etwa beim Besuch von Restaurants oder Fitnessstudios war kürzlich schon aufgehoben worden.

Auch diese Großraum-Diskothek an der Platja de Palma steht nach langer Schließung vor der Wiedereröffnung

Lediglich die weiterhin in ganz Spanien geltende Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen sowie das Rauchverbot in den Außenbereichen von Lokalen bleiben am liebsten ausländischen Urlaubsziel der Deutschen noch bestehen.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche betrug auf den Balearen zuletzt 204, nachdem dieser Wert vor einem Monat noch bei mehr als 1400 gelegen hatte. Zum Vergleich: In Deutschland wurde die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag mit 1238 angegeben.

wa/fw (dpa)