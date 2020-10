Corona Live-Blog: Infantino infiziert

Steigende Corona-Zahlen! Hier alle aktuelle Meldungen zu den neuesten Entwicklungen im Sport:

Dienstag, 27. 10. 2020:

FIFA-Chef Gianni Infantino ist positiv auf das Coronnavirus getestet worden. Das bestätigte der Fußball-Weltverband. Der 50-Jährige weise "leichte Symptome" auf und habe sich sofort in Selbstisolierung begegen.

Freitag, 16.10.2020:

Fußball:

Beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim haben sich zwei Spieler mit dem Coronavirus infiziert. Dies gaben die Kraichgauer einen Tag vor dem Punktspiel gegen Vizemeister Borussia Dortmund bekannt, ohne die Namen der betroffenen Profis zu nennen. Einer der Spieler soll aber Torjäger Andrej Kramaric sein.Ein weiterer Hoffenheimer Spieler befindet sich aufgrund einer Corona-Erkrankung im direkten familiären Umfeld ebenfalls in Quarantäne.

Auch der 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird von den wachsenden Corona-Infektionszahlen massiv beeinflusst. Am Samstag stehen zwischen dem FC Augsburg und Spitzenreiter RB Leipzig sowie bei der Partie des SC Freiburg gegen Werder Bremen (15.30 Uhr/MESZ) zwei Geisterspiele an. Bei Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg sind nur 300 Fans dabei wie auch bei Arminia Bielefeld gegen Bayern München und den Sonntagsspielen zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt sowie dem FC Schalke 04 gegen den 1. FC Union Berlin. Bei Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen sind es sogar nur 250. Damit dürfte die Partie der TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund am Samstag mit 6030 Fans die am besten besuchte des 4. Spieltages sein. Bei Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart sind maximal 4000 Zuschauer dabei.

Wegen der auch in Leverkusen gestiegenen Corona-Infektionszahlen wird Bayer Leverkusen seine kommenden beiden Heimspiele ohne Zuschauer austragen. Der Fußball-Bundesligist entschied bereits am Freitag, dass sowohl die Partie am kommenden Donnerstag in der Europa League gegen OGC Nizza als auch die vier Tage später in der Bundesliga gegen den FC Augsburg zu Geisterspielen werden. Da die 7-Tage-Inzidenz zuletzt über 50 lag, ist Leverkusen aktuell als Risikogebiet eingestuft.

Der MSV Duisburg kann auch am Wochenende nicht in den Spielbetrieb der 3. Liga zurückkehren. Die für Sonntag angesetzte Begegnung gegen den Halleschen FC wurde abgesagt, da sich ein Großteil der MSV-Mannschaft weiter in Quarantäne befindet.

Die beiden im Rahmen eines Lehrgangs in Freiburg geplanten Länderspiele der deutschen U20-Fußballerinnen gegen Frankreich (23. und 26. Oktober) sind wegen der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie im Nachbarland abgesagt worden.

Eishockey

Wegen der verschärften Coronakrise haben Rekordweltmeister Russland und die Slowakei ihre Teilnahme am Deutschland-Cup abgesagt. Das Traditionsturnier soll vom 5. bis 8. November in Krefeld ausgetragen werden.