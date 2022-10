DW Nachrichten

Corona-Impfungen wieder gefragt

In Deutschland lassen die neuen Virusvarianten von Sars-CoV-2 die Infektionszahlen in die Höhe schießen. Der neue, an Omikron angepasste Impfstoff ist gerade verfügbar geworden - und bei vielen Ärzten ist der Andrang groß.