Containerschiff "Ever Given" ist wieder frei

Das im Suezkanal havarierte Containerschiff ist freigelegt worden. Die gestrandete "Ever Given" der Reederei Evergreen sei wieder flott und werde derzeit gesichert, teilte das Schifffahrtsunternehmen Inch Cape Shipping Services auf Twitter mit. Die beiden Webseiten Myshiptacking und Vesselfinder zeigen übereinstimmend, dass sich das Heck des Schiffes vom Westufer des Kanals entfernt.

Die Kanalbehörde erklärte, man habe die "Ever Given" "zu 80 Prozent" in die gewünschte Richtung gedreht. Das Heck des Frachters sei inzwischen 102 Meter vom Ufer entfernt. Zuvor habe der Abstand lediglich vier Meter betragen. Nun müsse das Schiff in einen breiteren Abschnitt der Wasserstraße geleitet werden.

Bergungsteams hatten mit Schleppern und Baggern über Tage versucht, den Schiffsrumpf zu befreien. Die hohe Flut bei Vollmond in der Nacht zu diesem Montag half ihnen dabei. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hatte bereits angeordnet, etliche der tonnenschweren Container abzuladen, falls die "Ever Given" anders nicht freizubekommen wäre. Ein solches Unterfangen - mitten in der Wüste, ohne die Infrastruktur eines Hafens - hätte vermutlich Tage oder gar Wochen in Anspruch genommen.

Der Druck auf die Verantwortlichen stieg immer mehr, weil rund 370 Schiffe auf Durchfahrt warten, darunter 25 Öltanker. Der wirtschaftliche Schaden ist schon jetzt immens: Schätzungen des Versicherungskonzerns Allianz belaufen sich - mit Blick auf den gesamten Welthandel - auf mehrere Milliarden Dollar pro Tag.

Entscheidender Ölkorridor

Das 400 Meter lange Schiff eines japanischen Eigentümers war in Richtung Rotterdam unterwegs, als es am Dienstag beim Durchfahren des Kanals mit zwei Lotsen an Bord auf Grund lief. Seither war die Wasserstraße blockiert. Wann sie wieder freigegeben wird, ist noch offen.

Sie ist länger, als der Eiffelturm hoch ist: die "Ever Given" der taiwanischen Firma Evergreen Marine

Der 193 Kilometer lange Suezkanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und verkürzt den Weg zwischen Asien und Europa erheblich. 2020 durchfuhren nach Angaben der Kanalbehörde SCA fast 19.000 Schiffe die Wasserstraße. Sie ist der entscheidende Korridor für Rohöl und Importwaren nach Europa.

Dem Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) zufolge fahren 98 Prozent der Containerschiffe durch den Kanal, wenn sie zwischen Deutschland und China unterwegs sind. Etwa acht bis neun Prozent der gesamten deutschen Warenimporte und -exporte gehen durch dieses Nadelöhr. Für Ägypten wiederum stand nicht nur das eigene Image auf dem Spiel: Laut SCA entgingen dem Land durch die Blockade auch Durchfahrtsgebühren bis zu 14 Millionen Dollar (knapp 12 Millionen Euro) pro Tag.

