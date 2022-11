Clash-Mitgründer Keith Levene ist tot

Keith Levene, Mitgründer der legendären britischen Post-Punk-Band The Clash ist tot. Das berichtet die britische Zeitung "The Guardian" und beruft sich auf dessen Partnerin Kate Ransford. Der Gitarrist sei "friedlich, ruhig, behaglich und geliebt" am Freitag (11. November) gestorben. Sie war demnach gemeinsam mit Levenes Schwester und deren Mann an seiner Seite. Der Musiker war an Leberkrebs erkrankt. Levenes enger Freund Adam Hammond schrieb auf Twitter. "Es besteht kein Zweifel, dass Keith einer der innovativsten, kühnsten und einflussreichsten Gitarristen der Geschichte war."

Levene wurde am 18. Juli 1957 in London geboren. In einem Interview mit dem Online-Magazin furios.com erzählte er 2001, dass er schon als kleiner Junge ein großes Interesse an Musik gehabt habe und sich in seiner Jugend für Led Zeppelin und vor allem für David Bowie begeistert habe. Levene hatte The Clash ("Should I Stay Or Should I Go?") 1976 im Alter von nur 18 Jahren mitgegründet und hatte seinem langjährigen Freund Hammond zufolge einen großen Einfluss auf deren frühen Sound. Er verließ die Band schon bald wegen Unstimmigkeiten über die politische Einstellung. Er trug zu einigen Liedern auf der ersten Platte bei - als die Band berühmt wurde, war Levene aber schon ausgestiegen. Die amerikanische Künstlerin Laura Levine, berühmt für ihre Porträts von Künstlern aus dem Punk, verabschiedete sich ebenfalls auf Twitter mit einem Foto, das sie von ihrem Freund 1981 vor einem Konzert der Band Public Image Ltd (PiL) aufgenommen hat.

