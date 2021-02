Christos Kunstsammlung kommt unter den Hammer

Die Kunstwelt dürfte mit besonderer Neugier nach Paris schauen. Denn es kommt nicht häufig vor, dass die persönliche Kollektion eines Künstlerehepaares meistbietend zum Verkauf steht. Hier sind es Werke, welche die nimmermüden Verpackungskünstler im Laufe ihres bewegten Lebens zusammengetragen haben. Jeanne-Claude starb bereits 2009, Christo folgte ihr im Mai vergangenen Jahres. Laut Testament sollen die Werke zugunsten der Familie versteigert werden - 400 Lose insgesamt, ergänzt um einige Christo-Werke aus dem Nachlass.

Das Besondere an der Pariser Auktion aber besteht in der persönlichen Handschrift, die jede Kunstsammlung verrät, so auch diese: Der rote Faden in Jeanne-Claudes und Christos Kollektion sind nämlich die Künstlerkontakte - und Freundschaften, die der aus Bulgarien stammende Christo (1935-2020) und seine aus Französisch-Marokko stammende Frau (1935-2009) knüpften, zuerst in Paris, später in New York, von wo aus sie ihre berühmten Verhüllungsprojekte in aller Welt organisierten.

Christo und Jeanne-Claude: Was die Verpackungskünstler sammelten Artists at work Als Verpackungskünstler machten sich Jeanne-Claude und Christo weltweit einen Namen. In spektakulären Projekten verhüllten sie Brücken, Parks, Landschaften und sogar den Berliner Reichstag. Dieses Foto zeigt die beiden an einem Werktisch in ihrem New Yorker Atelier. Christo verstarb im vergangenen Jahr, seine Frau bereits 2009.

Christo und Jeanne-Claude: Was die Verpackungskünstler sammelten Yves Kleins IKB 19 Das monochrome Ultramarinblau mit einem leichten Stich ins Rot übt eine Sogwirkung auf die Betrachter aus und zieht sie förmlich ins Bild hinein. Erfunden hat es Yves Klein (1828-1962), das der französische Künstler sogar patentieren ließ. Christo freundete sich mit Klein in Paris an - und erhielt im Tausch dieses Bild. Bei der Sotheby's Versteigerung soll es nun 200.000 Euro bringen.

Christo und Jeanne-Claude: Was die Verpackungskünstler sammelten Signierter Rietvelt-Stuhl Der Verpackungskünstler Christo liebte diesen Gerrit-Rietveld-Stuhl, wohl wegen seiner kompromisslosen Modernität und formalen Strenge, die im Kontrast zu den poetisch-romantischen Verhüllungsprojekten Christos stand. Wie viele andere Werke aus der Sammlung des Künstlerpaares, die in Paris unter den Hammer kommen, ist auch der Stuhl signiert.

Christo und Jeanne-Claude: Was die Verpackungskünstler sammelten "Christo's Packages" Mehr als einmal standen Christo und Jeanne-Claude knapp vor der Pleite. Denn die beiden Künstler finanzierten sich und ihre Kunst zeitlebens ohne Subventionen. Einnahmen erzielten sie allein mit dem Verkauf von Drucken ihrer Entwurfszeichnungen, den Rechten an Fotos sowie von Teilen des Verhüllungsmaterials. Ein solches Package aus Verhüllungsseide kommt jetzt auch in Paris unter den Hammer.

Christo und Jeanne-Claude: Was die Verpackungskünstler sammelten Nam June Paiks Blick in die Röhre "Sonatine for Goldfish" ("Sonate für einen Goldfisch") hat Nam June Paik (1932-2006) dieses hölzerne Fernseher-Gehäuse genannt. In vielen ähnlichen Werken brachte der aus Südkorea stammende Medienkünstler tatsächlich Goldfische unter - ganz wie in einem Aquarium. Christo und Jeanne-Claude fügten es ihrer Kunstsammlung bei. Nach ihrem Tod ist es nun bei Sotheby's zu ersteigern.

Christo und Jeanne-Claude: Was die Verpackungskünstler sammelten Oldenburgs Künstlerspeise "Bacon and Egg, Ice Cream and Beef Steak" heißt dieses Skulpturenduo von Claes Oldenburg. Der amerikanische Pop-Artist überließ Christo und Jeanne-Claude sein Studio in einem alten Fabrikgebäude in New York. Dort lebte das Künstlerpaar dann ab 1964. Im Tausch überließ Oldenburg Christo dieses Doppelwerk. Es ist Christo gewidmet und soll bei der Auktion bis zu 60.000 Euro bringen.

Christo und Jeanne-Claude: Was die Verpackungskünstler sammelten Andy Warhol, Jackie, 1964 Wohl unzählige Male machte der US-amerikanische Pop-Art-Künstler Andy Warhol seine "Jackie" zum Thema seiner Siebdruck-Porträts. Jacqueline Kennedy, die populäre First Lady der Vereinigten Staaten, galt da längst als Identifikationsfigur. Christo und Jeanne-Claude hatten nie direkten Kontakt zu Warhol, sammelten aber seine Kunst.

Christo und Jeanne-Claude: Was die Verpackungskünstler sammelten The Umbrellas, 1991 Es war das einzige Projekt von Christo und Jeanne-Claude, das sich über zwei Erdteile erstreckte und noch dazu eine ihrer spektakulärsten Interventionen: Für "The Umbrellas" öffnete sich am 9. Oktober 1991 im japanischen Ibaraki und in Süd-Kalifornien ein Wald aus riesigen Schirmen. Diese Entwurfszeichnung soll nun bei Sotheby's versteigert werden. Schätzpreis: 300.000 Euro. Autorin/Autor: Stefan Dege



Viele Werke tragen Künstler-Widmungen

Das Gros der zu versteigernden Arbeiten stammt aus ihren frühen gemeinsamen Jahren - den späten 1950er und frühen 1960er - als Christo und Jeanne-Claude der Pariser Avantgarde angehörten. Dazu zählte auch Yves Klein, der Mitbegründer der ″Nouveaux Réalistes". Mit dem Erfinder des berühmten IKB-Blau schloss Christo Freundschaft. Beide tauschten Werke aus: Für eines seiner ″Packages" bekam Christo die kleine, vollständig blaue Leinwand ″Blue Monochrome (IKB 19)" von 1958. Sotheby's schätzt ihren Wert auf mindestens 200.000 Euro.

Claes Oldenburg tauschte "Bacon and Egg, Ice Cream and Beef Steak" gegen ein frühes Werk Christos

Nicht wenige Werke der Auktion erzählen von solchen Freundschaften. So ist etwa Lucio Fontanas Bild "Concetto Spaziale, Attesa" (1963), das mit 300.000 bis 500.000 Euro taxiert ist, auf der Rückseite Jeanne-Claude gewidmet. Es hing einst an einer Wand des Chelsea Hotels in der 23rd Street, wo Jeanne-Claude und Christo nach ihrem Umzug in die USA zunächst logierten.

Unter dem Bild stand das einzige Möbel, das das Künstlerpaar aus Europa mitgenommen hatte - der moderne "Hoge Stoel" von Gerrit Rietveld, zeitlebens ein Lieblingsstück von Christo. Der Schätzpreis beträgt nun 80.000 bis 120.000 Euro.

Meisterstück: Eine Sensation war die Verhüllung des Deutschen Reichstages durch Christo und Jeanne-Claude

Im Chelsea Hotel lebten damals auch die Künstler Daniel Spoerri und Claes Oldenburg. Oldenburg bot an, dass Christo und Jeanne-Claude sein Studio in einem alten Fabrikgebäude übernahmen, wo sie dann ab 1964 lebten. Aus Fundstücken aus abgerissenen Häusern bastelte Christo hier seine "Store Front"-Werke. Im Tausch für eine frühe "Store Front"-Arbeit überließ Oldenburg Christo das Skulpturenduo "Bacon and Egg, Ice Cream and Beef Steak". Es trägt die Widmung "to Christo from Claes". Bei der Auktion könnte es 40.000 bis 60.000 Euro bringen. Und wie viele andere Werke atmet es auch einen Hauch von Kunstgeschichte.