Christo (Künstler)

Christo Wladimorow Jawaschew ist ein bulgarischer Künstler, der vor allem für seine Verhüllungsaktionen bekannt wurde. Seine französische Frau Jeanne-Claude und er wirkten immer gemeinsam. Sie starb 2009 in New York.

Christo wurde am 13. Juni 1935 als Christo Wladimirow Jawaschew in Bulgarien geboren. Nach Studien in Sofia und Wien zog er nach Paris, wo er seine langjährige Ehefrau Jeanne-Claude kennenlernte. Sie starb im November 2009 in New York. Zu ihren berühmtesten künstlerischen Aktionen zählt das Verhüllen. Das erste Verhüllungsprojekt war 1961 der "Wrapped Renault 4 CV". Im Jahr 1964 siedelte das Paar nach New York über. In Deutschland verpackte das Künstlerpaar 1995 den Berliner Reichstag.