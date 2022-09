Central Park in Safran-Gelb (2005)

Im Februar 2005 leuchtete der New Yorker Central Park 16 Tage lang in strahlendem Gelb. Von 7.503 Toren fielen safran-farbene Stoffbahnen hinunter und bildeten von oben gesehen einen "goldenen Fluss" durch den Park. Wer darunter hindurch ging, sollte sich wie unter einer "goldenen Decke" fühlen, die "warme Schatten" warf, so Christo. 26 Jahre lang arbeiteten er und Jeanne-Claude an diesem Projekt.