Der französische Modeschöpfer Christian Dior revolutionierte die "Haute Couture" der Nachkriegszeit mit seinem "New Look". Seine ausladend staffierten Kleider werden bis heute von Modemachern zitiert.

Christian Dior wurde am 21. Januar 1905 in Granville in Frankreich geboren. Als Modedesigner wollte er nach dem zweiten Weltkrieg nicht nur Alltagskleidung für die pragmatische Frau entwerfen. Sein "New Look" kam in der Wirtschaftswunderzeit extravagant und bewusst glamourös daher. Bis zu seinem Tod am 24. Oktober 1957 blieb das Unternehmen Dior diesem Grundsatz treu.