Chris Evans ist "Sexiest Man Alive"

2022: Chris Evans

Er ist ein echter Superheld: Die Zeitschrift People kürte den bescheidenen Chris Evans zum "Sexiest Man Alive" 2022. Vielleicht ist es seine Rolle als Captain America, die den in Boston geborenen Mann so sexy macht. Evans, der auch Regie führt, spielt nur selten den Bösewicht - dann aber umso genüsslicher. Wie zum Beispiel im Überraschungshit "Knives Out" (2020) mit Bond-Star Daniel Craig.