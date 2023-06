Chiponda Chimbelu, geboren in den USA, aufgewachsen in Sambia, studierte Englische Literatur an der Western Illinois University (USA) und Übersetzungswissenschaften an der englischen Universität Manchester. 2009 kam er als Praktikant zu DW und absolvierte ab 2011 ein Volontariat. Chimbelu moderierte und produzierte die wöchentliche Wissenschafts- und Technologie-Radiosendung Spectrum.

Heute arbeitet er hauptsächlich für die Wirtschaftsredaktion. Er produziert eine Nachrichtensendung und berichtet über die Auswirkungen der europäischen und chinesischen Außenpolitik auf afrikanische Länder sowie über Diversität und Inklusion in Deutschland.