Bunt, frostig und gigantisch ist die "Skyline" des Eis- und Schneefestivals in Harbin. Seit 1999 entsteht in der nordchinesischen Stadt jedes Jahr im Winter ein weitläufiger Skulpturenpark aus Eis. Einige der Skulpturen sind berühmten Gebäuden nachempfunden, andere erinnern an Märchenschlösser europäischen Stils - und sind teilweise mehrere Stockwerke hoch.