China zieht sechs Diplomaten aus Manchester ab

China hat sechs Diplomaten, darunter den Generalkonsul in Manchester, aus dem Vereinigten Königreich abgezogen. Die Entscheidung kam nach der Beschuldigung, die Diplomaten hätten einen Demonstranten aus Hongkong in Manchester angegriffen, wie die britische Regierung mitteilte.

Außenminister James Cleverly sagte, die sechs Gesandten hätten das Land innerhalb einer von London gesetzten Frist verlassen. Sonst hätten sie ihre diplomatische Immunität aufgeben und von der Polizei zu dem Vorfall im Oktober befragt werden müssen.

"Barbarische" Behandlung durch die Diplomaten?

Die Polizei der Region leitete eine strafrechtliche Untersuchung ein, nachdem ein Hongkonger Aktivist behauptet hatte, chinesische Diplomaten hätten ihn bei einer Anti-Peking-Demonstration "barbarisch" behandelt. Er behauptete, die Entsandten hätten ihn in die Botschaft gezerrt, um ihn anzugreifen. Nach Angaben der Polizei mussten Beamte am Tatort eingreifen und den Aktivisten abführen, der Verletzungen im Gesicht und am Rücken erlitt.

Außenminister Cleverly:

"Im Rahmen dieser Untersuchung haben wir sechs chinesische Beamte aufgefordert, ihre diplomatische Immunität aufzuheben, um sie zu befragen", so Cleverly weiter. Er fügte hinzu, dass die chinesische Botschaft in London über die Frist informiert wurde, innerhalb derer "sie Maßnahmen ergreifen" musste.

"Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit"

"Als Antwort auf unsere Bitten hat die chinesische Regierung diese Beamten, einschließlich des Generalkonsuls selbst, aus Großbritannien abgezogen", so Cleverly. Der britische Spitzendiplomat sagte, die Reaktion Londons zeige die "Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit" sowie "die Ernsthaftigkeit, mit der wir diese Vorfälle betrachten".

Sein Außenministerium hatte im Oktober einen chinesischen Geschäftsträger nach London einbestellt, nachdem Aufnahmen aufgetaucht waren, die die Behauptungen des Demonstranten bestätigten. Der Vorfall hatte die Spannungen zwischen Großbritannien und der Volksrepublik erheblich verstärkt.

los/sti (dpa, AFP, AP)