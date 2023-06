China sieht Beziehungen zu USA "auf dem tiefsten Punkt"

Nach monatelangem Streit und gegenseitigen Vorwürfen sind die Großmächte USA und China wieder direkt miteinander im Dialog. Die Zwischenbilanz der Gespräche von US-Außenminister Antony Blinken in Peking ist dennoch durchwachsen.

Die Beziehungen zwischen den USA und China befinden sich nach Ansicht Pekings "auf dem tiefsten Punkt seit der Aufnahme von diplomatischen Beziehungen". Dies sei aber nicht im Interesse der Menschen in beiden Staaten. China wolle "stabile, vorhersehbare und konstruktive" Beziehungen und hoffe, dass die USA "in die gleiche Richtung arbeiten", sagte der chinesische Außenminister Qin Gang laut dem staatlichen Fernsehsender CCTV bei einem Treffen mit Blinken in Peking. Mit Blinken besucht erstmals seit fünf Jahren wieder ein US-Außenminister China.

Die Taiwan-Frage - für China ein Schlüsselthema

Der Stand der Beziehungen zwischen den Staaten entspreche weder "den grundlegenden Interessen der beiden Völker" noch den "Erwartungen der internationalen Gemeinschaft", sagte Qin bei dem Gespräch mit Blinken. Dabei stelle der Streit über Taiwan das "größte Risiko" dar. Die Taiwan-Frage betreffe den Kern von Chinas Interessen, sagte Qin laut CCTV.

Das Schicksal Taiwans ist derzeit eines der großen Streitthemen zwischen dem Westen und China. Seit der Spaltung zwischen China und Taiwan im Jahr 1949 betrachtet Peking die Insel als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will - notfalls mit militärischer Gewalt. Zuletzt hatte Peking die Drohungen gegen die Führung in Taipeh massiv verstärkt.

US-Delegation optimistischer

Die US-Delegation sprach ihrerseits nach dem Treffen von "offenen, konstruktiven und ehrlichen" Gesprächen zwischen den beiden Ministern. Blinken habe Qin dabei zu einen Gegenbesuch nach Washington eingeladen, was dieser angenommen habe, teilte ein Außenamtssprecher mit. Blinken betonte demzufolge die "Bedeutung der Diplomatie und das Aufrechterhalten von offenen Kommunikationskanälen für die ganze Bandbreite der Themen, um das Risiko von Fehlwahrnehmungen und Fehlkalkulationen zu verringern".

Qin und Blinken, die am Sonntag mehrere Stunden miteinander gesprochen haben sollen, äußerten sich selbst bislang nicht öffentlich. Am Montag sind weitere Treffen mit hochrangigen chinesischen Regierungsvertretern geplant. Spekuliert wird auch, dass Blinken mit Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammentreffen könnte. Eine Bestätigung aus Peking gibt es dafür bislang nicht. Ebenfalls am Montag will sich Blinken auf einer Pressekonferenz zum Verlauf des Besuchs äußern.

Verhandlungen in Peking - auch nach Corona noch mit Mund-Nasen-Schutz-Maske Bild: LEAH MILLIS/REUTERS

Stark belastet wird das Verhältnis der beiden größten Volkswirtschaften nicht nur durch Pekings Drohungen gegen Taiwan, sondern auch durch Chinas Unterstützung für Russlands Krieg in der Ukraine und den anhaltenden Handelskonflikt zwischen beiden Ländern. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden sieht in China die größte geopolitische Herausforderung und fährt einen harten Kurs. China wiederum wirft den USA Hegemonialstreben vor.

Mit dem Besuch in Peking holt Bidens Top-Diplomat eine Reise nach, die ursprünglich schon im Februar stattfinden sollte - wegen Spionagevorwürfen gegen China dann aber kurzfristig abgesagt wurde. Die USA hoffen, dass Blinkens Besuch den Weg für weitere bilaterale Spitzenbegegnungen ebnet bis hin zu einem Treffen der Präsidenten Joe Biden und Xi Jinping bei internationalen Gipfeln in der zweiten Jahreshälfte.

qu/wa (afp, dpa, rtr)