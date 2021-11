Chilly Gonzales, mit bürgerlichem Namen Jason Charles Beck, ist ein kanadischer Musiker, Komponist und Entertainer. Als studierter Jazzpianist hält er den Weltrekord im Dauerklavierspielen.

Chilly Gonzales ist ein Grenzgänger zwischen den Musikgenres. Klassische Klavierkonzerte bespielt er wie ein Popstar, gern in Bademantel und Pantoffeln. Er schrieb Songs mit so unterschiedlichen Künstlern wie Feist oder Drake und gewann mit der französischen Band Daft Punk einen Grammy. Lange Zeit lebte der aus Montreal stammende Musiker in Berlin und Paris, jetzt ist er in Köln zuhause.