Beten für Wasser

Blick auf den Penuelas See in Valparaiso. Amanda Carrasco, eine 54-jährige Frau, die in der Nähe des Penuelas Reservoir lebt, erinnert sich wie sie im April dieses Jahres hier Pejerrey-Fische geangelt hat. "Wir mussten Gott anflehen, uns Wasser zu schicken".